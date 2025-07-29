Трекеры глюкозы: стоит ли их использовать тем, кто не болеет диабетом

Аппараты для непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) неожиданно стали популярны среди пользователей социальных сетей, особенно в США и Великобритании. Изначально разработанные для людей с диабетом, устройства стали продвигаться среди здоровых пользователей как способ отслеживать уровень энергии и «улучшать метаболизм». Особенно активно эти гаджеты рекламируют спортсмены и инфлюенсеры, не страдающие диабетом.

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Компания Abbott Laboratories выпустила на рынок безрецептурную версию CGM для людей без заболеваний, заявляя, что устройство может помочь контролировать сон, настроение и уровень энергии. Однако врачи не поддерживают такую массовую моду. Эндокринологи напоминают, что повышение сахара после еды — нормальная реакция организма, и при отсутствии диагноза постоянный контроль уровня глюкозы не имеет смысла, пишет 360.ru.

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Ирина Скорогудаева поясняет: здоровому человеку достаточно сдавать кровь на сахар дважды в год в лаборатории. Ежедневные измерения с помощью трекера могут создать ложное ощущение угрозы и привести к ненужной тревоге. Только в случае выявления нарушений, врач может порекомендовать корректировки рациона или назначить препараты.

Психологи объясняют, что массовое увлечение такими устройствами связано с попытками людей получить контроль над жизнью в условиях неопределенности. Клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская отмечает, что чем чаще человек измеряет параметры своего тела, тем выше уровень тревожности. Многие транслируют своё состояние в соцсетях, получая взамен внимание и сочувствие, что может сформировать зависимость.

По словам экспертов, реальная забота о здоровье — это не постоянный контроль показателей и самодиагностика, а регулярное наблюдение у специалистов. При сомнениях лучше обратиться к врачу, чем покупать очередной гаджет.