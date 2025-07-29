Названы упражнения, которые помогут избавиться от похмелья

Удивительно мало научных работ в настоящее время посвящено похмелью. Однако некоторые из них демонстрируют, что помочь могут при этом состоянии высокоинтенсивные физические упражнения.

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В 2024 году учёные впервые опубликовали исследование, посвящённое влиянию физических упражнений на похмелье. Приняли участие в этой работе 1600 студентов университета. Оказалось, что те из них, кто занимался интенсивными физическими упражнениями в течение трёх месяцев, страдали от похмелья меньше, чем те, кто занимался спортом реже. Более того, у таких людей и похмелье было менее выраженным.

Есть основания также полагать, что тренировка после употребления алкоголя может быть полезной. Во время длительных физических нагрузок вырабатываются эндорфины, то есть естественные обезболивающие. Это значит, что они могут облегчить головную боль, но только если вы достаточно усердно тренируетесь.

Согласно научным исследованиям, высокоинтенсивные упражнения стимулируют выработку эндорфинов более эффективно, чем лёгкие упражнения. Кроме того, физические упражнения сами по себе оказывают противовоспалительное действие, что противоположно тому, как на нас влияет алкоголь. Правда, похмелье наоборот затрудняет выполнение упражнений.

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