«Эндокринные разрушители». Диетолог напомнил о вреде пластиковых бутылок

Диетолог Антон Поляков предупредил, что содержащиеся в пластике вещества негативно влияют на здоровье внутренних органов. Причину отказаться от пластиковых бутылок он назвал в беседе с aif.ru.

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По словам Полякова, на 99,9 процента пластиковые бутылки состоят из полиэтила — пластика, который имеет свойство стареть и выделять вредные фталаты.

«Эти вещества являются эндокринными разрушителями, которые негативно влияют на функцию щитовидной железы, половой системы и так далее», — объяснил врач.

Более того, оказалось, что при нагревании пластика выделение фталатов ускоряется в разы, добавил эксперт. Если воду в пластике хранят возле батареи или в хорошо отапливаемых помещениях или если вода стоит на полках напротив окон на солнечной стороне в магазине, то концентрация фталатов там повышается, предостерег Поляков. Он призвал выбирать напитки в стеклянной таре.

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