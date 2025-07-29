Как повысить уровень коллагена естественным образом

Коллаген помогает поддерживать прочность костей и подвижность суставов, замедляет преждевременное старение кожи. Вот из какой пищи вы можете это вещество получить.

© Ferra.ru

Костный бульон. Одно исследование показало, что содержание коллагена в нём может варьироваться от 17,9% до 20,4%.

Морепродукты. Коллаген содержится в коже рыб, их костях, чешуе, хрящах. Также в устрицах и креветках есть цинк, который нужен организму человека для выработки коллагена.

Птица. Больше коллагена может быть в куриных лапках, бёдрах, голенях, чем в грудке.

Субпродукты. Много коллагена содержится в говяжьем рубце, говяжьей и свиной шкурке, свиных ушах, бычьем хвосте, куриных лапках.

Молочные продукты. Они содержат незаменимые аминокислоты, которые организм может использовать для производства коллагена.

Бобовые. Это отличный источник белка, цинка, железа, которые нужны для производства коллагена.

© AleksandarNakic / Getty Images

Соя. В ней содержатся изофлавоны, способствующие выработке коллагена.

Листовая зелень. Она содержит витамин С и аминокислоты, которые нужны для производства коллагена.

Цитрусовые. В них много витамина С, необходимого нашему организму для выработки коллагена. Апельсины, грейпфрут, лимон, лайм могут похвастаться высоким уровнем этого витамина.

Ягоды. В клубнике, малине, ежевике содержится большое количество витамина С.

Болгарский перец. Витамина С в красном, жёлтом и оранжевом болгарском перце больше, чем в зелёном.

Киви. Это тоже отличный источник витамина С.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.