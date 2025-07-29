Топ-4 положительных свойства арахисового масла для здоровья

Арахисовое масло - повседневный продукт питания для американцев. Вот как ежедневное его употребление влияет на здоровье.

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Поддержка роста и восстановления мышц. Всё потому, что в арахисе белка больше, чем в других видах орехов. Из двух столовых ложек арахисовой пасты вы получите 7 г белка.

Сытость на долгое время. Благодаря сочетанию полезных жиров и белка (около 16 г жиров на 2 столовые ложки) арахисовое масло хорошо насыщает.

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Укрепление здоровья сердца. В арахисовом масле много мононенасыщенных жиров. Их регулярное употребление связывают с повышением уровня полезного холестерина и снижением уровня вредного. Эти факторы важны для поддержания здоровья сердца. Кроме того, арахис - это источник аргинина, который улучшает кровообращение и расслабляет сосуды, и калия, поддерживающего здоровый уровень давления.

Множество других питательных веществ. Арахис может похвастаться магнием и витамином Е. Первый поддерживает здоровье костей и энергетический обмен веществ, а второй укрепляет иммунную систему и защищает клетки от повреждений.

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