Какие бывают стили плавания в бассейне

Стили плавания в бассейне: виды, фото, описание, характеристика, техника
Большой гид по всем способам и рекомендации к тренировкам.
Плавание — это не только популярный вид спорта, но и важный навык, который поможет укрепить здоровье и подарить удовольствие от движения в воде. В этой дисциплине существуют разные стили, каждый из них обладает своими преимуществами.
Существует несколько причин, по которым важно знать о них. Во-первых, это способ разнообразить нагрузку. Стили по-своему задействуют разные группы мышц и по-разному влияют на организм, что способствует комплексному развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем и общему здоровью. Во-вторых, это возможность улучшить технику и эффективность плавания.
«Владение разными стилями помогает лучше контролировать тело в воде, учиться правильным координационным движениям и скольжению. Такой навык снижает затраты энергии и повышает комфорт во время плавания», — Данил Каренин, КМС по плаванию и триатлону, основатель ночной лиги плавания Rostov Night.
Какие существуют стили плавания?
Знание стилей является профилактикой травм и утомления на тренировках. Меняя способ плавания, вы не будете перегружать одни и те же мышцы и суставы. Это снизит риск усталости и повреждений.
Научившись каждому из стилей, вы сможете выбрать оптимальный для себя в зависимости от целей, настроения или условий (бассейн, открытая вода). Например, плавание на спине — самый лёгкий для освоения стиль, а кроль — самый быстрый и эффективный для длинных дистанций. Освоение новых стилей делает занятия интереснее и помогает поддерживать регулярность тренировок, что важно для любителей.
Часто спортсмены-любители для соревнований на открытой воде изучают только один стиль плавания — кроль. Такой подход является неэффективным и в какой-то момент приведёт к полному отсутствию прогресса.
Всего существует четыре основных стиля плавания, каждый из которых имеет уникальную технику и особенности.
- Кроль (вольный стиль) – самый быстрый и динамичный. Характеризуется попеременными гребками руками и активной работой ног. Идеален для развития скорости и выносливости.
- Плавание на спине – единственный стиль, где лицо постоянно находится над водой. Техника напоминает перевёрнутый кроль и особенно полезна для улучшения осанки.
- Брасс – техника, напоминающая движение лягушки. Пловец синхронно разводит руки и ноги, что делает этот стиль энергоэффективным, но менее скоростным. Часто используется в спасательных ситуациях.
- Баттерфляй (дельфин) – один из самых сложных и зрелищных стилей. Требует мощной одновременной работы рук, волнообразных движений корпуса и чёткой координации. Развивает силу и гибкость.
Ниже рассмотрим каждый из стилей отдельно.
Кроль
Во время плавания тело находится в горизонтальном положении лицом вниз, вытянуто в одну линию, почти параллельно поверхности воды. Голова в нейтральном положении, взгляд направлен вниз и слегка вперёд, шея расслаблена. Такое положение минимизирует сопротивление воды.
Работа рук и ног
Руки двигаются поочерёдно: одна рука делает гребок под водой, другая – проносится над поверхностью. Вход начинается с кисти, затем – предплечье и плечо. В момент гребка локоть сгибается, кисть захватывает воду и тянет тело вперёд с ускорением к концу движения.
Ноги же выполняют непрерывные попеременные вертикальные удары вверх-вниз, колени слегка сгибаются, стопы полусогнуты, носки оттянуты и развернуты внутрь. Такое движение задаёт ритм и помогает удерживать тело на поверхности.
Как происходит полный цикл движения? Ноги задают ритм, руки работают поочерёдно: когда одна рука заканчивает гребок, другая – входит в воду. Удар ногой совпадает с концом гребка одноимённой руки. Координация всех движений обеспечивает экономию энергии и максимальную скорость.
Нельзя забывать и о правильном дыхании, оно синхронизировано с работой рук. Вдох выполняется поворотом головы в сторону, где заканчивается гребок. Рот быстро вдыхает воздух (0,3-0,5 секунды), выдох делается в воду при погружении лица.
Преимущества
Кроль имеет как преимущества, так и недостатки. Поговорим о плюсах.
- Это самый быстрый и эффективный способ плавания.
- Он задействует большинство мышц тела.
- Самый базовый стиль, который знают почти все.
- Требует минимального приложения силы, при этом даёт хорошее продвижение.
Недостатки
Для новичков кроль может быть сложен по нескольким причинам:
- Сложная техника вдоха;
- Требует хорошей координации;
- При неправильном исполнении пловец может быстро утомляться.
Рекомендации к тренировкам
Прежде всего необходимо уделять внимание положению тела — оно должно быть вытянуто и горизонтально, голова расслаблена. Работать надо над плавным входом руки, захватом воды кистью и эффективным гребком с ускорением в конце. После этого можно приступать к синхронизации дыхания с движениями, учиться делать быстрый вдох при повороте головы в сторону.
Кроль активно задействует мышцы плечевого пояса (дельтовидные, трапециевидные), спины (широчайшие), груди, кора для стабилизации тела, а также мышцы бедер и ягодиц для работы ногами. Поэтому рекомендуется включать в тренировки упражнения на развитие силы и выносливости этих групп.
Очень важно работать постепенно: сначала делать акцент на движениях рук и ног отдельно, затем объединять в плавный скоординированный цикл.
Плавание на спине
Тело должно располагаться на поверхности воды в горизонтальной плоскости. Голова слегка приподнята, подбородок направлен вперёд и немного вдавлен. Грудная клетка также направляется вверх, спина ровная, ноги вытянуты и параллельны друг другу. Это обеспечивает хорошую плавучесть и минимальное сопротивление воды.
Работа рук и ног
Руки совершают поочерёдные гребки, двигаясь вдоль бокового профиля тела. Локти согнуты, ладони направлены вниз. Движение рук плавное и синхронизированное с ногами. За один цикл приходится два гребка руками.
Ноги выполняют ритмичные, плавные удары вверх-вниз, напоминающие движение ласт. На один цикл приходится около шести движений.
Лицо всегда находится над водой, что позволяет дышать свободно и беспрерывно. Дыхание должно быть ритмичным и согласованным с движениями.
Преимущества
Плавание на спине особенно полезно для профилактики и лечения болей в спине, укрепления позвоночника и улучшения осанки, поскольку позволяет выпрямлять позвоночник и растягивать грудную мускулатуру. Оно также способствует разгрузке суставов шейно-воротникового отдела. Кроме того, характерные движения эффективно прорабатывают квадрицепсы и мышцы-разгибатели спины, активизирует ромбовидные для поднятия груди.
Недостатки
Плавание на спине проигрывает кролю в скорости и сильно ограничивает обзор: пловец не видит, что происходит впереди. Стиль не подходит при некоторых травмах шеи и спины.
Рекомендации к тренировкам
Тренируйте движения рук и ног отдельно, а затем вместе, чтобы добиться синхронности и плавности, и развивайте гибкость: выполняйте упражнения на растяжку, чтобы увеличить амплитуду движений и улучшить технику.
Увеличивать интенсивность тренировок лучше равномерно: рекомендуется начинать с медленных и плавных движений, постепенно увеличивая скорость и продолжительность плавания.
Также обязательно следите за положением головы, не допускайте чрезмерного прогиба в пояснице и не забывайте о синхронности движений.
Сходства с кролем и отличия от него
Стили кроль и на спине имеют много схожих черт, но есть и некоторые отличия.
Сходства
- Техника движений: оба стиля включают в себя попеременные гребки руками и непрерывные попеременные движения ногами.
- Для выполнения одного цикла движений в обоих стилях требуется два гребка руками, шесть или меньше движений ногами, а также вдох и выдох.
- В обоих стилях пловец находится в хорошо обтекаемом, близком к горизонтальному положению на поверхности воды.
- И кроль, и плавание на спине задействуют большое количество мышц рук и ног, включая кор и широчайшие.
Отличия
- В кроле рука проносится над водой в согнутом положении, а при плавании на спине — в прямом.
- При плавании на спине лицо пловца находится над водой, что позволяет дышать свободно, не выдыхая в воду. Это делает его менее энергозатратным стилем и облегчает дыхание для новичков.
- Во время движения на спине старт осуществляется из воды, в отличие от всех остальных стилей, где он происходит с тумбочки.
- Кроль на спине является третьим по скорости стилем плавания на дистанциях до 200 м.
Брасс
В брассе тело находится у поверхности воды в относительно горизонтальном положении, с немного приподнятыми плечами. Голова смотрит вперёд и вниз, чтобы снизить сопротивление воды.
Работа рук и ног
Руки выполняют симметричные движения под водой. Цикл состоит из четырёх этапов: захват (разводятся в стороны, локти подняты), мощный гребок с согнутыми локтями, их сведение перед грудью (не касаясь туловища). И как финал — выведение прямых рук вперёд под водой. Важно, чтобы локти не опускались слишком низко, а движение выполнялось кистями для эффективного захвата.
Ноги выполняют удары — пятки подтягиваются к ягодицам, стопы разворачиваются наружу, затем мощный толчок назад и внутрь с разведением.
Ключевой фактор эффективности в брассе — согласованная работа частей тела. Руки начинают гребок, затем ноги делают толчок, после чего тело скользит. Несоблюдение порядка (например, толчок ногами перед гребком руками) снижает скорость и увеличивает сопротивление воды.
Как и когда нужно дышать?
Вдох выполняется во время разведения рук, когда голова приподнимается над водой, выдох — во время скольжения и гребка. Синхронизация дыхания с движениями помогает равномерно снабжать мышцы кислородом и сохранять технику.
Преимущества
Брасс подходит для начинающих пловцов, помогая им отдохнуть, и позволяет двигаться в воде с привычным и контролируемым дыханием.
Недостатки
Есть и некоторые сложности. Основная проблема заключается в том, что брасс самый медленный из всех видов. Пловцы-брассисты испытывают самое большое сопротивление воды из-за подтягивания ног и смены положения тела. Этот факт и является причиной того, что стиль в целом достаточно травматичен для коленных суставов.
Рекомендации к тренировкам
- Отрабатывайте движения рук и ног отдельно, затем постепенно соединяйте их для улучшения синхронизации.
- Используйте упражнения на скольжение и плавание с одной рукой, фиксируя ноги, чтобы улучшить контроль и ритм.
- Работайте над дыханием, делая вдох в момент разведения рук и выдох под водой, чтобы избежать напряжения и усталости.
- Контролируйте положение тела, стараясь держать его максимально горизонтально с минимальным сопротивлением воды.
- Включайте в тренировку силовые и координационные упражнения на суше и в воде для укрепления мышц и улучшения техники.
- Избегайте типичных ошибок, таких как несогласованность движений или преждевременный толчок ногами.
- Регулярно анализируйте и корректируйте технику с помощью видео и тренера для повышения эффективности и скорости плавания.
Баттерфляй
Во время движения тело должно быть почти горизонтальным, с лёгким наклоном вперёд, сохраняя естественные изгибы. Волнообразное движение напоминает дельфиний удар. Корпус должен быть жёстким, чтобы эффективно продавливать воду, избегая полного ныряния.
Работа рук и ног
Руки движутся одновременно и симметрично. Гребок состоит из трёх этапов: захват воды ладонями на уровне плеч, подтягивание с согнутыми локтями (локти направлены в стороны). Завершают движение энергичное отталкивание назад и выход рук из воды. После чего они проносятся вперёд к следующему гребку.
В момент выхода рук из воды, когда голова поднимается над поверхностью, выполняется вдох. Выдох происходит под поверхностью через нос, чтобы не задерживать дыхание и не нарушать ритм. Важно не поднимать голову слишком высоко, чтобы не сбивать положение тела.
Ноги работают синхронно, выполняя два удара на один полный гребок руками. Основное движение — «дельфин» — начинается от бёдер и таза и сопровождается мощным толчком вниз и плавным подъёмом вверх. Колени держатся близко к поверхности воды, стопы направлены вниз.
Верхняя и нижняя части корпуса работают в унисон. С первым ударом, когда руки входят в воду, ноги делают мощный толчок вниз. Второй удар происходит, когда гребок приближается к бёдрам. Координация движений и правильный ритм — ключ к эффективному плаванию баттерфляем.
Преимущества
Баттерфляй — очень мощный и быстрый стиль, позволяющий развивать высокую скорость на коротких дистанциях. «Дельфин» развивает силу плечевого пояса и позволяет тренировать волнообразные движения телом, улучшая общую плавучесть.
Недостатки
Но стоит учитывать, что это и очень энергозатратный стиль плавания, требует высокой выносливости и сильных мышц всего тела. Новичкам достаточно трудно освоить технику, а при неправильном исполнении очень высок риск травм плечевого пояса.
Рекомендации к тренировкам
- Начинайте с изучения техники поэтапно: отдельно отрабатывайте движения рук, ног, дыхание и положение тела.
- Особое внимание уделяйте развитию силы и выносливости мышц спины, плечевого пояса и пресса, так как они играют ключевую роль.
- Тренируйте координацию движений и дыхание, чтобы добиться плавности и ритмичности, избегая резких движений.
- Постепенно увеличивайте дистанции и интенсивность, учитывая свои физические возможности, чтобы избежать переутомления.
- Работайте с тренером для корректировки техники и предотвращения травм.
Как выбрать стиль плавания для себя?
При выборе стиля плавания важно учитывать цели, уровень подготовки и физические возможности. Однако существуют рекомендации, которые помогут сориентироваться как новичкам, так и любителям с разными задачами.
Неопытным пловцам следует начинать с более простых и доступных стилей — кроля или плавания на спине. Их легче освоить, они помогают научиться контролировать дыхание, развивают координацию и укрепляют мышцы без чрезмерной нагрузки.
Если перед вами стоят более конкретные задачи, лучше выбирать стиль в соответствии с целью.
Например, для улучшения общей физической формы и выносливости идеальным выбором будет кроль (вольный стиль). Он развивает сердечно-сосудистую систему, укрепляет все группы мышц. Кроль требует определённой техники дыхания и координации, но при регулярных тренировках приносит максимальную пользу.
Для развития силы и координации хорошо подходит брасс, который акцентирует работу ног и рук. Альтернативным вариантом будет баттерфляй — самый сложный и энергозатратный стиль, требующий хорошей физической подготовки. «Дельфин» развивает силу, гибкость и выносливость, однако требует обучения и регулярных тренировок.
Чтобы отдохнуть и восстановиться, рекомендуются спокойные стили, такие как брасс и плавание на спине, которые позволяют плавно двигаться, снимать стресс и восстанавливаться после нагрузок. Детям часто советуют начинать с них, потому что это безопасно и помогает развить базовые навыки.
Дополнительно можно комбинировать несколько стилей, к примеру, чередовать кроль с баттерфляем для интенсивных нагрузок и брасс — для восстановления. Такой подход помогает развивать разные группы мышц и поддерживать мотивацию.
Ориентируйтесь на свои ощущения и цели: если хотите плавать для здоровья и удовольствия, выбирайте комфортный стиль; если стремитесь к спортивным результатам — обращайте внимание на технику и интенсивность. Не бойтесь пробовать разные стили, чтобы найти именно тот, который подходит вам больше всего.