Какие бывают стили плавания в бассейне

Большой гид по всем способам и рекомендации к тренировкам.

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Плавание — это не только популярный вид спорта, но и важный навык, который поможет укрепить здоровье и подарить удовольствие от движения в воде. В этой дисциплине существуют разные стили, каждый из них обладает своими преимуществами.

Существует несколько причин, по которым важно знать о них. Во-первых, это способ разнообразить нагрузку. Стили по-своему задействуют разные группы мышц и по-разному влияют на организм, что способствует комплексному развитию сердечно-сосудистой и дыхательной систем и общему здоровью. Во-вторых, это возможность улучшить технику и эффективность плавания.

«Владение разными стилями помогает лучше контролировать тело в воде, учиться правильным координационным движениям и скольжению. Такой навык снижает затраты энергии и повышает комфорт во время плавания», — Данил Каренин, КМС по плаванию и триатлону, основатель ночной лиги плавания Rostov Night.

Какие существуют стили плавания?

Знание стилей является профилактикой травм и утомления на тренировках. Меняя способ плавания, вы не будете перегружать одни и те же мышцы и суставы. Это снизит риск усталости и повреждений.

Научившись каждому из стилей, вы сможете выбрать оптимальный для себя в зависимости от целей, настроения или условий (бассейн, открытая вода). Например, плавание на спине — самый лёгкий для освоения стиль, а кроль — самый быстрый и эффективный для длинных дистанций. Освоение новых стилей делает занятия интереснее и помогает поддерживать регулярность тренировок, что важно для любителей.

Часто спортсмены-любители для соревнований на открытой воде изучают только один стиль плавания — кроль. Такой подход является неэффективным и в какой-то момент приведёт к полному отсутствию прогресса.

Всего существует четыре основных стиля плавания, каждый из которых имеет уникальную технику и особенности.

Кроль (вольный стиль) – самый быстрый и динамичный. Характеризуется попеременными гребками руками и активной работой ног. Идеален для развития скорости и выносливости.

Плавание на спине – единственный стиль, где лицо постоянно находится над водой. Техника напоминает перевёрнутый кроль и особенно полезна для улучшения осанки.

Брасс – техника, напоминающая движение лягушки. Пловец синхронно разводит руки и ноги, что делает этот стиль энергоэффективным, но менее скоростным. Часто используется в спасательных ситуациях.

Баттерфляй (дельфин) – один из самых сложных и зрелищных стилей. Требует мощной одновременной работы рук, волнообразных движений корпуса и чёткой координации. Развивает силу и гибкость.

Ниже рассмотрим каждый из стилей отдельно.

Кроль

Во время плавания тело находится в горизонтальном положении лицом вниз, вытянуто в одну линию, почти параллельно поверхности воды. Голова в нейтральном положении, взгляд направлен вниз и слегка вперёд, шея расслаблена. Такое положение минимизирует сопротивление воды.

Работа рук и ног

Руки двигаются поочерёдно: одна рука делает гребок под водой, другая – проносится над поверхностью. Вход начинается с кисти, затем – предплечье и плечо. В момент гребка локоть сгибается, кисть захватывает воду и тянет тело вперёд с ускорением к концу движения.

Ноги же выполняют непрерывные попеременные вертикальные удары вверх-вниз, колени слегка сгибаются, стопы полусогнуты, носки оттянуты и развернуты внутрь. Такое движение задаёт ритм и помогает удерживать тело на поверхности.

Как происходит полный цикл движения? Ноги задают ритм, руки работают поочерёдно: когда одна рука заканчивает гребок, другая – входит в воду. Удар ногой совпадает с концом гребка одноимённой руки. Координация всех движений обеспечивает экономию энергии и максимальную скорость.

Нельзя забывать и о правильном дыхании, оно синхронизировано с работой рук. Вдох выполняется поворотом головы в сторону, где заканчивается гребок. Рот быстро вдыхает воздух (0,3-0,5 секунды), выдох делается в воду при погружении лица.

Преимущества

Кроль имеет как преимущества, так и недостатки. Поговорим о плюсах.

Это самый быстрый и эффективный способ плавания.

Он задействует большинство мышц тела.

Самый базовый стиль, который знают почти все.

Требует минимального приложения силы, при этом даёт хорошее продвижение.

Недостатки

Для новичков кроль может быть сложен по нескольким причинам:

Сложная техника вдоха;

Требует хорошей координации;

При неправильном исполнении пловец может быстро утомляться.

Рекомендации к тренировкам

Прежде всего необходимо уделять внимание положению тела — оно должно быть вытянуто и горизонтально, голова расслаблена. Работать надо над плавным входом руки, захватом воды кистью и эффективным гребком с ускорением в конце. После этого можно приступать к синхронизации дыхания с движениями, учиться делать быстрый вдох при повороте головы в сторону.

Кроль активно задействует мышцы плечевого пояса (дельтовидные, трапециевидные), спины (широчайшие), груди, кора для стабилизации тела, а также мышцы бедер и ягодиц для работы ногами. Поэтому рекомендуется включать в тренировки упражнения на развитие силы и выносливости этих групп.

Очень важно работать постепенно: сначала делать акцент на движениях рук и ног отдельно, затем объединять в плавный скоординированный цикл.

Плавание на спине

Тело должно располагаться на поверхности воды в горизонтальной плоскости. Голова слегка приподнята, подбородок направлен вперёд и немного вдавлен. Грудная клетка также направляется вверх, спина ровная, ноги вытянуты и параллельны друг другу. Это обеспечивает хорошую плавучесть и минимальное сопротивление воды.

Работа рук и ног

Руки совершают поочерёдные гребки, двигаясь вдоль бокового профиля тела. Локти согнуты, ладони направлены вниз. Движение рук плавное и синхронизированное с ногами. За один цикл приходится два гребка руками.

Ноги выполняют ритмичные, плавные удары вверх-вниз, напоминающие движение ласт. На один цикл приходится около шести движений.

Лицо всегда находится над водой, что позволяет дышать свободно и беспрерывно. Дыхание должно быть ритмичным и согласованным с движениями.

Преимущества

Плавание на спине особенно полезно для профилактики и лечения болей в спине, укрепления позвоночника и улучшения осанки, поскольку позволяет выпрямлять позвоночник и растягивать грудную мускулатуру. Оно также способствует разгрузке суставов шейно-воротникового отдела. Кроме того, характерные движения эффективно прорабатывают квадрицепсы и мышцы-разгибатели спины, активизирует ромбовидные для поднятия груди.

Недостатки

Плавание на спине проигрывает кролю в скорости и сильно ограничивает обзор: пловец не видит, что происходит впереди. Стиль не подходит при некоторых травмах шеи и спины.

Рекомендации к тренировкам

Тренируйте движения рук и ног отдельно, а затем вместе, чтобы добиться синхронности и плавности, и развивайте гибкость: выполняйте упражнения на растяжку, чтобы увеличить амплитуду движений и улучшить технику.

Увеличивать интенсивность тренировок лучше равномерно: рекомендуется начинать с медленных и плавных движений, постепенно увеличивая скорость и продолжительность плавания.

Также обязательно следите за положением головы, не допускайте чрезмерного прогиба в пояснице и не забывайте о синхронности движений.

Сходства с кролем и отличия от него

Стили кроль и на спине имеют много схожих черт, но есть и некоторые отличия.

Сходства

Техника движений: оба стиля включают в себя попеременные гребки руками и непрерывные попеременные движения ногами.

Для выполнения одного цикла движений в обоих стилях требуется два гребка руками, шесть или меньше движений ногами, а также вдох и выдох.

В обоих стилях пловец находится в хорошо обтекаемом, близком к горизонтальному положению на поверхности воды.

И кроль, и плавание на спине задействуют большое количество мышц рук и ног, включая кор и широчайшие.

Отличия

В кроле рука проносится над водой в согнутом положении, а при плавании на спине — в прямом.

При плавании на спине лицо пловца находится над водой, что позволяет дышать свободно, не выдыхая в воду. Это делает его менее энергозатратным стилем и облегчает дыхание для новичков.

Во время движения на спине старт осуществляется из воды, в отличие от всех остальных стилей, где он происходит с тумбочки.

Кроль на спине является третьим по скорости стилем плавания на дистанциях до 200 м.

Брасс

В брассе тело находится у поверхности воды в относительно горизонтальном положении, с немного приподнятыми плечами. Голова смотрит вперёд и вниз, чтобы снизить сопротивление воды.

Работа рук и ног

Руки выполняют симметричные движения под водой. Цикл состоит из четырёх этапов: захват (разводятся в стороны, локти подняты), мощный гребок с согнутыми локтями, их сведение перед грудью (не касаясь туловища). И как финал — выведение прямых рук вперёд под водой. Важно, чтобы локти не опускались слишком низко, а движение выполнялось кистями для эффективного захвата.

Ноги выполняют удары — пятки подтягиваются к ягодицам, стопы разворачиваются наружу, затем мощный толчок назад и внутрь с разведением.

Ключевой фактор эффективности в брассе — согласованная работа частей тела. Руки начинают гребок, затем ноги делают толчок, после чего тело скользит. Несоблюдение порядка (например, толчок ногами перед гребком руками) снижает скорость и увеличивает сопротивление воды.

Как и когда нужно дышать?

Вдох выполняется во время разведения рук, когда голова приподнимается над водой, выдох — во время скольжения и гребка. Синхронизация дыхания с движениями помогает равномерно снабжать мышцы кислородом и сохранять технику.

Преимущества

Брасс подходит для начинающих пловцов, помогая им отдохнуть, и позволяет двигаться в воде с привычным и контролируемым дыханием.

Недостатки

Есть и некоторые сложности. Основная проблема заключается в том, что брасс самый медленный из всех видов. Пловцы-брассисты испытывают самое большое сопротивление воды из-за подтягивания ног и смены положения тела. Этот факт и является причиной того, что стиль в целом достаточно травматичен для коленных суставов.

Рекомендации к тренировкам

Отрабатывайте движения рук и ног отдельно, затем постепенно соединяйте их для улучшения синхронизации.

Используйте упражнения на скольжение и плавание с одной рукой, фиксируя ноги, чтобы улучшить контроль и ритм.

Работайте над дыханием, делая вдох в момент разведения рук и выдох под водой, чтобы избежать напряжения и усталости.

Контролируйте положение тела, стараясь держать его максимально горизонтально с минимальным сопротивлением воды.

Включайте в тренировку силовые и координационные упражнения на суше и в воде для укрепления мышц и улучшения техники.

Избегайте типичных ошибок, таких как несогласованность движений или преждевременный толчок ногами.

Регулярно анализируйте и корректируйте технику с помощью видео и тренера для повышения эффективности и скорости плавания.

Баттерфляй

Во время движения тело должно быть почти горизонтальным, с лёгким наклоном вперёд, сохраняя естественные изгибы. Волнообразное движение напоминает дельфиний удар. Корпус должен быть жёстким, чтобы эффективно продавливать воду, избегая полного ныряния.

Работа рук и ног

Руки движутся одновременно и симметрично. Гребок состоит из трёх этапов: захват воды ладонями на уровне плеч, подтягивание с согнутыми локтями (локти направлены в стороны). Завершают движение энергичное отталкивание назад и выход рук из воды. После чего они проносятся вперёд к следующему гребку.

В момент выхода рук из воды, когда голова поднимается над поверхностью, выполняется вдох. Выдох происходит под поверхностью через нос, чтобы не задерживать дыхание и не нарушать ритм. Важно не поднимать голову слишком высоко, чтобы не сбивать положение тела.

Ноги работают синхронно, выполняя два удара на один полный гребок руками. Основное движение — «дельфин» — начинается от бёдер и таза и сопровождается мощным толчком вниз и плавным подъёмом вверх. Колени держатся близко к поверхности воды, стопы направлены вниз.

Верхняя и нижняя части корпуса работают в унисон. С первым ударом, когда руки входят в воду, ноги делают мощный толчок вниз. Второй удар происходит, когда гребок приближается к бёдрам. Координация движений и правильный ритм — ключ к эффективному плаванию баттерфляем.

Преимущества

Баттерфляй — очень мощный и быстрый стиль, позволяющий развивать высокую скорость на коротких дистанциях. «Дельфин» развивает силу плечевого пояса и позволяет тренировать волнообразные движения телом, улучшая общую плавучесть.

Недостатки

Но стоит учитывать, что это и очень энергозатратный стиль плавания, требует высокой выносливости и сильных мышц всего тела. Новичкам достаточно трудно освоить технику, а при неправильном исполнении очень высок риск травм плечевого пояса.

Рекомендации к тренировкам

Начинайте с изучения техники поэтапно: отдельно отрабатывайте движения рук, ног, дыхание и положение тела.

Особое внимание уделяйте развитию силы и выносливости мышц спины, плечевого пояса и пресса, так как они играют ключевую роль.

Тренируйте координацию движений и дыхание, чтобы добиться плавности и ритмичности, избегая резких движений.

Постепенно увеличивайте дистанции и интенсивность, учитывая свои физические возможности, чтобы избежать переутомления.

Работайте с тренером для корректировки техники и предотвращения травм.

Как выбрать стиль плавания для себя?

При выборе стиля плавания важно учитывать цели, уровень подготовки и физические возможности. Однако существуют рекомендации, которые помогут сориентироваться как новичкам, так и любителям с разными задачами.

Неопытным пловцам следует начинать с более простых и доступных стилей — кроля или плавания на спине. Их легче освоить, они помогают научиться контролировать дыхание, развивают координацию и укрепляют мышцы без чрезмерной нагрузки.

Если перед вами стоят более конкретные задачи, лучше выбирать стиль в соответствии с целью.

Например, для улучшения общей физической формы и выносливости идеальным выбором будет кроль (вольный стиль). Он развивает сердечно-сосудистую систему, укрепляет все группы мышц. Кроль требует определённой техники дыхания и координации, но при регулярных тренировках приносит максимальную пользу.

Для развития силы и координации хорошо подходит брасс, который акцентирует работу ног и рук. Альтернативным вариантом будет баттерфляй — самый сложный и энергозатратный стиль, требующий хорошей физической подготовки. «Дельфин» развивает силу, гибкость и выносливость, однако требует обучения и регулярных тренировок.

Чтобы отдохнуть и восстановиться, рекомендуются спокойные стили, такие как брасс и плавание на спине, которые позволяют плавно двигаться, снимать стресс и восстанавливаться после нагрузок. Детям часто советуют начинать с них, потому что это безопасно и помогает развить базовые навыки.

Дополнительно можно комбинировать несколько стилей, к примеру, чередовать кроль с баттерфляем для интенсивных нагрузок и брасс — для восстановления. Такой подход помогает развивать разные группы мышц и поддерживать мотивацию.

Ориентируйтесь на свои ощущения и цели: если хотите плавать для здоровья и удовольствия, выбирайте комфортный стиль; если стремитесь к спортивным результатам — обращайте внимание на технику и интенсивность. Не бойтесь пробовать разные стили, чтобы найти именно тот, который подходит вам больше всего.