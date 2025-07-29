Как сделать миндаль полезнее для здоровья

Если положить миндаль в воду на несколько часов или на ночь, он станет мягче и будет легче перевариваться. Это даст сразу несколько положительных свойств для здоровья.

© Ferra.ru

Улучшение усвояемости. При замачивании миндаль размягчается, что может помочь людям, которые испытывают дискомфорт в желудочно-кишечном тракте при употреблении сырых орехов.

Усиление вкуса. Мягкий миндаль легче пережёвывается и становится вкуснее.

Помощь в контроле уровня холестерина в крови. В миндале много антиоксидантов, которые борются с окислительным стрессом, улучшают уровень холестерина в крови, здоровье сердца.

© AlexeyBorodin / Getty Images

Помощь в снижении веса. Исследования показали, что употребление миндаля снижает массу тела сильнее, чем употребление других орехов.

Улучшение контроля уровня сахара в крови. У миндаля низкий гликемический индекс, в нём также много клетчатки, растительного белка, магния.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.