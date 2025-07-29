Гериатр рассказал, как поддержать здоровье мозга в старости

Настольные игры давно зарекомендовали себя как увлекательный способ провести свободное время. Однако для людей старшего возраста они могут выступать не только в качестве развлечения, но и как эффективный "тренажер" для ума.

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Современные исследования подтверждают, что регулярные интеллектуальные нагрузки помогают замедлить возрастные когнитивные изменения. Настольные игры - это своеобразная гимнастика для мозга, которая одновременно развивает несколько важных функций. В отличие от пассивных видов досуга, они требуют активного включения: нужно запоминать правила, просчитывать ходы, реагировать на действия соперников. Такой комплексный подход не только поддерживает умственную активность, но и помогает сохранять социальные навыки, что особенно ценно в старшем возрасте.

«Благодаря настольным играм можно улучшить внимание, память, аналитическое и пространственное мышление. Азарт и элемент соревнования служат дополнительной мотивацией, активируя процессы запоминания и стратегического планирования, что способствует формированию новых нейронных связей. Мозгу необходима регулярная нагрузка, и настольные игры - отличный способ поддерживать его активность в любом возрасте. Особенно это важно для людей старшего возраста: игры предлагают увлекательный и доступный формат тренировки, вовлекая в живое общение и стимулируя интерес к новому», — рассказал "РГ" Константин Хромов, врач-гериатр, заведующий отделением Научно-практического геронтопсихиатрического центра.

По словам эксперта, особенно эффективно чередовать разные настольные игры - так можно задействовать больше когнитивных функций и создать комплексную "тренировку" для ума. Главное, по его словам, играть регулярно и в хорошей компании.

Найти компанию для игры москвичи старшего поколения могут в центрах московского долголетия. Здесь рады всем - и опытным игрокам, и тем, кто пока не знает, что выбрать. В арсенале центров - шахматы, шашки, лото, "Монополия", "Имаджинариум", "Руммикуб" и многое другое. Участники выбирают игру по настроению, а сотрудники центра всегда готовы помочь с поиском подходящей компании.

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