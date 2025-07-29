Врач-гериатр заявил, что настольные игры полезны для пожилых людей

Российская Газета

Настольные игры давно зарекомендовали себя как увлекательный способ провести свободное время. Однако для людей старшего возраста они могут выступать не только в качестве развлечения, но и как эффективный "тренажер" для ума.

Гериатр рассказал, как поддержать здоровье мозга в старости
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Современные исследования подтверждают, что регулярные интеллектуальные нагрузки помогают замедлить возрастные когнитивные изменения. Настольные игры - это своеобразная гимнастика для мозга, которая одновременно развивает несколько важных функций. В отличие от пассивных видов досуга, они требуют активного включения: нужно запоминать правила, просчитывать ходы, реагировать на действия соперников. Такой комплексный подход не только поддерживает умственную активность, но и помогает сохранять социальные навыки, что особенно ценно в старшем возрасте.

«Благодаря настольным играм можно улучшить внимание, память, аналитическое и пространственное мышление. Азарт и элемент соревнования служат дополнительной мотивацией, активируя процессы запоминания и стратегического планирования, что способствует формированию новых нейронных связей. Мозгу необходима регулярная нагрузка, и настольные игры - отличный способ поддерживать его активность в любом возрасте. Особенно это важно для людей старшего возраста: игры предлагают увлекательный и доступный формат тренировки, вовлекая в живое общение и стимулируя интерес к новому», — рассказал "РГ" Константин Хромов, врач-гериатр, заведующий отделением Научно-практического геронтопсихиатрического центра.

По словам эксперта, особенно эффективно чередовать разные настольные игры - так можно задействовать больше когнитивных функций и создать комплексную "тренировку" для ума. Главное, по его словам, играть регулярно и в хорошей компании.

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