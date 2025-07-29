Москвичи оценили вклад проекта «Московское долголетие»

Продолжительность жизни в столице сегодня - почти 80 лет. Из трех миллионов москвичей старшего возраста более 660 тысяч уже участвуют в проекте "Московское долголетие". Влияние проекта на жизнь пенсионеров оказалось колоссальным - большинство (86 процентов) отмечают улучшение здоровья и почти все (92 процента) теперь вовлечены в общественную жизнь, каждый день учатся чему-то новому, а многие превращают хобби в источник дохода. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Московского долголетия" и Аналитического центра ВЦИОМ.

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«На примере активных участников "Московского долголетия" мы видим, что с годами возможностей для самореализации становится только больше. В положительных изменениях, связанных с проектом, уверены 83% опрошенных, при этом каждый второй отметил положительные изменения сразу в нескольких сферах жизни», — прокомментировала результаты исследования заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, стремительное развитие проекта затронуло не только горожан "серебряного" возраста, но и более молодое поколение:

«Они начали задумываться о том, как сохранить здоровье и качество жизни в долгосрочной перспективе».

По данным исследования, которое основано на результатах интервью, фокус-группы и массового опроса 1,6 тысячи москвичей старше 35 лет, большинство (93%) отмечают вклад "Московского долголетия" в цифровое, правовое и финансовое просвещение: помощь старшему поколению в освоении гаджетов и онлайн-сервисов, защите от мошенников.

Благодаря проекту почти все (92%) участники вовлечены в общественную жизнь, продолжают получать новые навыки и даже меняют карьерный трек, проходя переобучение или превращая хобби в источник дохода.

Но главным преимуществом проекта при этом 86% считают улучшение показателей физического и когнитивного здоровья. Пенсионеры, участвующие в проекте, не страдают депрессией и, по сравнению со сверстниками, и менее подвержены упадку сил и утрате самостоятельности.

В проекте созданы все условия для того, чтобы горожане могли не просто интересно и активно проводить время, но и заботиться о своём здоровье. Например, этой весной в сети центров московского долголетия совместно с ФМБА России запустилась уникальная программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья. 78% опрошенных в среднем отметили, что благодаря "Московскому долголетию" инфраструктура столицы стала гораздо более ориентированной на людей старшего возраста. Проект создал систему доступных площадок для творчества, спорта и образования, востребованных старшим поколением. По мнению экспертов, Москва превратилась в единую площадку для активного долголетия, а забота о старших стала узнаваемым элементом городской идентичности и символом социальной ответственности.

«Проект "Московское долголетие" не только повышает информированность людей о путях к здоровому долголетию, но и помогает участникам и их окружению реально улучшить свою жизнь, выбрать свою дорогу, которой они готовы следовать, чтобы сохранить физическое здоровье, ясность ума, социальные связи и жизненный тонус», — отмечает Ирина Стражеско, замдиректора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова".

В свою очередь Оксана Синявская, замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ, обратила внимание на образовательные программы в проекте, связанные с развитием компьютерных навыков людей старшего возраста.

«Именно это направление дополнительного образования - развитие навыков цифровой безопасности - думаю, станет в ближайшие годы одним из наиболее востребованных и социально значимых в "Московском долголетии», — уточнила она.

«Проект важен и для молодых поколений, так как меняет сложившиеся представления о старении, поддерживает веру личности в способность влиять на свое здоровье и круг общения», — отметил Тимофей Нестик, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Сейчас с проектом сотрудничает более чем 1,3 тысячи столичных организаций. В 2018 году первыми организациями, которые присоединились к "Московскому долголетию", были государственные учреждения: школы, колледжи, библиотеки, дома культуры, парки, поликлиники. Со временем к ним добавились коммерческие организации и НКО. На начальном этапе их насчитывалось порядка 140, а сейчас более 420 - число различных организаций за семь лет увеличилось почти на 300 процентов. Кроме того, почти в каждом районе столицы открыты центры московского долголетия, где есть все - от тренажерных залов до кулинарных студий и библиотек.

Справка "РГ"

Стать участником проекта, а также записать своего родственника можно онлайн на портале mos.ru, в офисах госуслуг "Мои Документы", а также в любом центре московского долголетия.