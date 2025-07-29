Какие полезные для здоровья закуски можно взять на пляж

Если вы проводите целые дни на пляже, то важно брать с собой еду, чтобы поддерживать водный баланс и уровень энергии. Вот какие варианты будут самыми полезными.

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Арбуз. Он более чем на 90% состоит из воды, богат ликопином, который защищает кожу от УФ-излучения. Чтобы сделать перекус более сытным, сочетайте арбуз с источником белка.

Гуакамоле с картофелем фри. Это богатый клетчаткой соус. Его делают из пюре авокадо, добавляя иногда нарезанный лук и помидоры, сок лайма. Сочетайте гуакамоле с овощными палочками, чипсами из тортильи или бананов.

Ананас. Этот фрукт на 86% состоит из воды, содержит много витамина С, В6, меди, мощных антиоксидантов.

Вишня. В ней содержится большое количество антиоксидантов, витамина С, клетчатки. Для более сытного перекуса сочетайте вишню с солёным миндалём.

Сэндвичи с индейкой. Это хороший источник белка, витаминов группы В, селена, цинка. Добавьте также в сэндвичи салат, ломтики помидоров, сыра чеддер, сливочный хумус или пюре из авокадо.

Куриный салат. Смешайте его с кружочками огурца, салатными чашечками, чипсами из банана или кростини. Это сделает закуску ещё сытнее.

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Жареные эдамаме. Они богаты белком, клетчаткой, полезными жирами. Сочетайте эти бобы со свежими фруктами или вяленым мясом для более сытного перекуса.

Антипасто на шпажках. Для их приготовления нанижите на деревянные шпажки помидоры черри, шарики моцареллы, оливки, артишоки и жареный красный перец. Сбрызните всё оливковым маслом, посолите, поперчите, приправьте итальянскими травами.

Хумус и овощи. Это отличный выбор для худеющих. Подавайте хумус с чипсами из питы, свежими овощными палочками, крекерами или вашими любимыми чипсами.

Трейл-микс. Покупайте сухофрукты без добавленного сахара. Также вы можете сделать смесь из орехов и сухофруктов дома самостоятельно.

Палочки из индейки. В каждой такой палочке содержится 12 г белка. Сочетайте их с другими питательными продуктами: свежими или сушёными фруктами, овощными палочками, сыром.

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