Назван лучший молочный продукт для поддержания уровня сахара в крови

Диетологи из всех молочных продуктов для здорового уровня сахара в крови отдают предпочтение именно йогурту. И вот с чем это связано.

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Содержит полезные для кишечника пробиотики. Исследования показывают, что здоровый микробиом кишечника может улучшить регуляцию уровня сахара в крови. Была обнаружена связь между употреблением ферментированных молочных продуктов и снижением риска возникновения рака молочной железы и колоректального рака, диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшением массы тела, здоровья костей, кишечника.

Богат белком. Из одной порции простого греческого йогурта вы можете получить от 15 до 20 г белка. Йогурт также помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови.

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Универсальная основа для сбалансированного питания. Йогурт можно добавить в большое количество разных блюд.

Помогает регулировать аппетит. В одном исследовании употребление 80 г ежедневно связано было со снижением вероятности развития диабета 2 типа на 14%.

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