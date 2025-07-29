Как предотвратить аритмию и скачки давления в жару?

Жаркая погода – стресс для организма. Она может стать угрозой для любого человека, а для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями риски возрастают. Особо внимательными следует также быть пожилым людям и беременным женщинам.

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В жаркую погоду сердце испытывает повышенные нагрузки: приток крови к коже становится более интенсивным для обеспечения терморегуляции. Сердце начинает биться чаще, пульс возрастает, давление на стенки кровеносных сосудов увеличивается, и вместе с этим растет артериальное давление. Люди с гипертонией могут сталкиваться с еще более значимым увеличением показателей, небезопасным для здоровья – объяснила Ольга Малиновская руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL, Медскан.

В жару может возникнуть нарушение сердечного ритма. Этот риск обусловлен возникновением обезвоживания и потерей вместе с жидкостью необходимых для здоровой работы сердца минералов – калия, магния, натрия.

Для того, чтобы снизить нагрузку на сердце в жару, следует соблюдать правила: пить достаточно жидкости для предотвращения обезвоживания, избегать интенсивных физических нагрузок, в том числе, работ на даче, отказаться от алкоголя, тяжелой пищи, стараться не находиться долго под прямыми солнечными лучами.

Врач призывает своевременно проходить обследование у кардиолога, напоминая, что многие кардиопатологии могут протекать бессимптомно и быть незамеченными в течение долгого времени.