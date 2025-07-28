Эндокринолог объяснил, почему вы должны отказаться от шведского стола

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что шведский стол может негативно сказаться на здоровье. В своем Telegram-канале она назвала россиянам четыре опасности такого типа питания на отдыхе.

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Как заявила Павлова, на шведском столе не соблюдают правила гигиены.

«Все трогают одни и те же щипцы. Кто-то чихнул рядом с салатом. Кто-то сунул свою ложку в общую тарелку», — написала врач.

Другой опасностью она назвала несоблюдение температурного режима. По ее словам, при той температуре, при которой хранится еда на шведском столе, в ней активно развиваются бактерии.

«Если у вас аллергия (или у ребенка), шведский стол — это лотерея. Следы орехов, глютена, молока могут быть где угодно, хотя бы потому, что ложки (вольно или невольно) бывают общими на несколько блюд», — также предупредила доктор.

Пятой опасностью шведского стола Павлова назвала высокий риск переедания. Чтобы избежать его, врач посоветовала брать маленькую тарелку, начинать наполнять ее с овощей и белка, есть медленно и пить много воды. Кроме того, она порекомендовала подходить к шведскому столу не более двух раз, а перед тем, как начать накладывать еду, полностью обойти все блюда.

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