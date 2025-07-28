Как понять, что вам не хватает железа в организме

Дефицит железа развивается медленно и долгое время может оставаться незамеченным из-за неспецифических признаков. Подробнее об этом «Клопс» рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Виолетта Голузова.

У пациентов пожилого возраста симптомы накладываются на уже и так имеющиеся слабость, нарушение памяти, потерю мышечной массы и риски падений. Обычно это воспринимается как проявление старческой астении, прокомментировала врач. Однако дело может быть совсем не в ней.

Признаки дефицита железа

бледность и сухость кожных покровов; усиленное сердцебиение, шум в ушах; головная боль, головокружение, потемнение в глазах; тяга к несъедобным продуктам: мелу, глине; пристрастие к запаху лака, краски, ацетона, выхлопных газов; заеды в уголках рта; изменение ногтевой пластины: ломкость, поперечная исчерченность; выпадение волос; ощущение жжения языка и кома в горле.

«При подозрении на дефицит железа нужно сделать анализ крови. А именно: ОАК, исследования на ферритин, трансферрин, ОЖСС, НТЖ», — уточнила врач.

Кроме того, важно обследоваться и на возможные причины анемии, например, скрытые кровотечения. Полученные результаты должны быть оценены доктором.

Источники железа

Основная профилактика железодефицита — это сбалансированное питание. При обычном рационе человек получает от 5 до 15 мг железа в день, но всасывается только 15% от этого количества. А вот гемовое железо (животного происхождения) усваивается гораздо лучше. Лидеры по его содержанию — говяжья и куриная печень, почки, а также рыба, яйца и морепродукты.

«Улучшают всасывание железа продукты с аскорбиновой кислотой: свежая зелень, цитрусовые, перец сладкий. А мешают его усвоению — молочные продукты и чай», — отметила Голузова.

Важно

Если железодефицит уже диагностирован, устранить его с помощью одного лишь питания не получится.

Можно ли принимать препараты железа без назначения врача

По словам специалиста, так делать не стоит. Во-первых, необходимо выяснить причину нехватки микроэлемента и устранить её. Во-вторых, на фоне приёма таблеток показатели крови могут измениться, что помешает установить правильный диагноз.