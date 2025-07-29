Как отличить боль в сердце от менее опасных видов боли в грудной клетке

Врач-кардиолог медицинского центра Евгения Богаевская рассказала, как отличить боль в сердце от невралгии и желудочных болей.

В беседе с aif.ru эксперт отметила, что боль в сердце чаще всего возникает в центральной части за грудиной, но также может отдавать в левую сторону, спину, шею, нижнюю челюсть.

По словам специалиста, для ишемических болей характерны кратковременность и периодичность.

«Острые состояния могут провоцировать продолжительные боли — от 30 минут до нескольких суток», — сказала врач.

Кроме того, боли в сердце могут иметь колющий, режущий, ноющий, жгущий характер, добавила Богаевская.

Кардиолог рекомендовала немедленно обратиться к врачу при наличии данных симптомов.

Ранее Евгения Богаевская рассказала об эффективных профилактических мерах по сохранению здоровья сердца.