Почему жара вредит зрению и как его уберечь

Роспотребнадзор предупреждает о влиянии жары на глаза. Основные признаки проблемы — сухость слизистой, ощущение «песка в глазах», слезотечение, зуд, снижение чёткости зрения, покраснение белков и боль. Это синдром сухого глаза, который может перейти в хроническое воспаление и снижение остроты зрения.

Специалисты рассказали Мойке78, что летом люди часто трут глаза из-за пота, пыли или усталости, что может привести к конъюнктивиту, блефариту, кератиту, ячменю или халязиону. При покраснении, гноении или резкой боли обратитесь к офтальмологу, особенно у детей.

Ультрафиолетовые лучи опасны для глаз, вызывая повреждение роговицы, фотокератит, катаракту, макулодистрофию и птеригий. Воздействие УФ-лучей может не проявляться сразу, но постепенно повреждает ткани глаза.

Почему нельзя смотреть на солнце

Взгляд на солнце опасен для зрения. Доктор Сергей Хомяков объясняет, что свет фокусируется на сетчатке, вызывая ожог. Даже короткий взгляд может повредить зрение, особенно при расширенных зрачках. Поврежденные клетки сетчатки не восстанавливаются, что приводит к:

появлению черного пятна перед глазами;

искажению предметов;

снижению остроты зрения;

проблемам с фокусировкой.

«Снежная слепота» и хронические заболевания

Длительное воздействие яркого света, например, на снегу или воде, вызывает воспаление глаз — снежную офтальмию. Это состояние сопровождается болью, слезотечением и ухудшением зрения. Длительное воздействие солнечных лучей может также привести к хроническим заболеваниям:

пингвекуле;

птеригиуму;

катаракте;

макулодистрофии.

Кто в группе риска

Особенно уязвимы:

дети;

люди с ослабленным зрением;

те, кто принимает фотосенсибилизирующие лекарства;

люди с альбинизмом.

Что делать, если вы провели день без защиты

Если глаза слезятся, появились резь или боль:

избегайте экранов гаджетов;

не трите глаза руками;

закапайте увлажняющие капли;

носите солнцезащитные очки.

Как сохранить зрение летом

Используйте увлажняющие капли.

Носите качественные солнцезащитные очки с UV-фильтром.

Не трите глаза руками.

Увлажняйте воздух в помещении.

Пейте больше воды.

Обращайтесь к врачу при неприятных ощущениях.

Избегайте прямого взгляда на солнце.

Ультрафиолетовые лучи опасны для зрения. Простые меры — капли, очки, увлажнение и гигиена — помогут сохранить здоровье глаз даже в жару.

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