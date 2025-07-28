Врач-патологоанатом объяснила, чем опасны вейпы

Среди молодежи новая мода: курение вейпов. Но в последнее время чуть ли не ежедневно поступают новые данные о негативном влиянии вейпинга на легкие и здоровье в целом. Появилось даже понятие "болезнь вейперов". О последствиях модного увлечения "РГ" рассказала заведующая патологоанатомическим отделением НКЦ №1 РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, врач-патологоанатом Светлана Соловьева.

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Что такое вейпы, чем они отличаются от обычных сигарет?

Светлана Соловьева: Название этих электронных приборов происходит от английского "испаритель". В отличие от обычных сигарет, в вейпах нет табака. Вместо него - специальные ароматизированные жидкости, содержащие глицерин, пропиленгликоль, разнообразные ароматизаторы и часто никотин. Рынок изобилует разными дизайнерскими решениями, производители сражаются за своего покупателя, а врачи бьют тревогу, потому что все больше доказательств, что вейпинг опасен.

Что такое болезнь вейперов?

Светлана Соловьева: "Болезнь вейперов" - это просторечное обозначение медицинского определения EVALI - повреждение легкого, ассоциированное с курением электронных сигарет.

Это новое заболевание было впервые описано в 2012 году. В 2019 году в США была объявлена официальная эпидемия, в ходе которой зафиксированы 68 летальных исходов. В России такой диагноз был впервые поставлен в 2021 году.

"Болезнь вейперов" по сути - диагноз исключения: у человека отсутствуют иные причины для развития пневмонии или поражения легких, но при этом пациент признает факт курения вейпов. Морфологические изменения напоминают пневмонит или пневмонию - инфекционное или токсическое повреждение легких. Патогенез заболевания, то есть механизм его развития, сейчас активно исследуется. Поскольку вейпы - это относительно новое изобретение, у нас очень мало данных, тем более отложенных, что происходит с легкими и другими органами и системами через 5, 10, 15, 20, 30 лет курения вейпов.

Мы продолжаем наблюдать за первым поколением вейперов и уже видим, что увлечение небезопасное. Поэтому прогнозы довольно неутешительные.

Что происходит с легкими у вейперов?

Светлана Соловьева: В жидкости для вейпинга имеется комплекс агрессивных агентов, которые человек вдыхает вместе с разогретым воздухом. Это различные масла, ароматизаторы, глицерин. Также с нагревательным элементом могут поступать частички металла, что является травмирующим фактором для легких.

К тому же не всегда эти приборы стандартизированы и возможны даже тепловые травмы. Есть также данные о негативном воздействии ацетата витамина Е. Правда часть пациентов утверждают, что употребляли смеси, не содержащие данный элемент, но все равно они не избежали развития заболевания.

Сложно собирать статистические данные о группах таких пациентов, поскольку пользователи не всегда знают, что именно они употребляли. Смесей существует огромное множество, невозможно оценить, какой именно компонент повлиял на развитие повреждений у конкретного человека.

Почему молодые люди часто начинают курить вейпы?

Светлана Соловьева: Мне кажется, причина в том, что они не воспринимают это как сигареты. Рекламная политика была настроена в первую очередь именно на молодую аудиторию (18-24 года, а то и значительно моложе), причем подчеркивалось, что вейпы безопасны в отличие от обычных сигарет.

В России в последние годы мы наблюдали тренд на снижение табакокурения, но при этом идет рост употребления вейпов. Их начали употреблять даже первично некурящие люди. Молодежь, считая вейп несерьезным развлечением, употребляла сначала их, а после многие добавляют или полностью переключаются на классические сигареты, и это, конечно, двойной удар по здоровью.

Но мы видим: изначально болезнь вейперов не связана с инфекционным компонентом, но поврежденные легкие становятся более уязвимыми к вторичному инфекционному поражению. А это - прямой путь в группу риска по всем прочим острым повреждениям и канцерогенным процессам.

Восстановятся ли легкие, если человек бросит курить вейпы? И с чем были связаны смертельные случаи?

Светлана Соловьева: Учитывая, что заболевание совсем новое, нет долгосрочного прогноза. Есть данные, что при полном отказе от вейпов функции легких в значительной степени улучшаются или даже возвращаются к исходным показателям. Но нельзя считать вейпы безобидными и верить, что, если вы прекратили их использовать, все вернется к стопроцентному здоровью. Возможно один человек употреблял менее токсичный вариант и у него произойдет полное восстановление. У другого возможна индивидуальная чувствительность.

Летальные же исходы связаны были с пациентами, имевшими определенные сопутствующие заболевания, и такие люди значительно более уязвимы.

Вейпы могут в ближайшем будущем объявить вне закона у нас в стране. Это поможет? В Казахстане, например, после введенного запрета расцвел серый рынок, и специалисты хватаются за голову, потому что подростки покупают несертифицированные, никем не проверенные изделия и курительные смеси...

Светлана Соловьева: В борьбе за жизнь и здоровье человека нужно использовать разные способы. Но я думаю, что без информационного сопровождения не обойтись.

Нужно объяснить вейперу: ты сейчас находишься в группе подопытных. То, что происходит сейчас и будет происходить с твоим организмом, какие появятся заболевания, как и сколько ты проживешь, войдет в статистику, на основании которой специалисты смогут подробно описать вред вейпов для человека. Есть вероятность, что здравомыслящие молодые люди откажутся от этого сомнительного испытания.