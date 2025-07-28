Врач назвал самую вредную летнюю обувь

Шлепки, балетки и босоножки на высоком каблуке могут нанести вред стопам, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

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«Шлепки на жесткой подошве станут одним из самых неудачных вариантов обуви для лета. Особую опасность представляют модели с перемычкой между пальцами и плоской подошвой по типу сланцев. Они не фиксируют стопу и болтаются на ноге, то и дело меняя свое положение. В результате человеку приходится постоянно прикладывать дополнительные усилия, чтобы удерживать шлепки. Это приводит к перенапряжению мышц и сухожилий в области стопы и пальцев. А еще – создает риск травм, так как в такой обуви очень легко оступиться и повредить стопу или голеностопный сустав», — объяснил врач.

Другой весомый недостаток шлепок и сланцев — это плоская колодка, которая не обеспечивает даже минимальной поддержки свода стопы. То же самое касается не только шлепок, но и кед на плоской колодке или балеток. Если носить их часто и подолгу, то ноги будут постоянно уставать и болеть, поперечный и продольный своды стопы — уплощаться. Иными словами: это прямой путь к развитию плоскостопия.

«Не лучшим выбором для лета станет обувь на каблуке выше 7–8 сантиметров. В ней легко получить травму, особенно если ходить в быстром темпе. Да и стопа в такой колодке будет постоянно съезжать вниз, усиливая давление на пальцы. Это создает риски формирования поперечного плоскостопия и деформации первого пальца стопы. Выбор модели при этом значения не имеет. Будь то туфли, босоножки или мюли — последствия будут одинаковы», — рассказал врач.

Замыкает антирейтинг мягкая обувь: тканевые балетки, слипоны, чешки, мокасины и прочие модели с сильной гнущейся подошвой, без жесткого задника и супинации. Они отличаются неустойчивостью, не поддерживают стопу и повышают риски травм.