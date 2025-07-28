Доктор рассказала о важности работы с психологом в процессе реабилитации

После серьёзной травмы или заболевания пациенту нужна постоянная поддержка.

Специалист должен подготовить его к дальнейшей жизни. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась руководитель ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА России Елена Гамеева.

«Даже некоторые обычные люди нуждаются в занятии с психологом. Все пациенты, которые перенесли большую операцию, травму, которые попали на медицинскую реабилитацию после онкологического заболевания, после инсульта, конечно, они должны заниматься с психологом с самого первого дня. Человек в таком состоянии всегда должен быть занят, иметь поддержку психолога и должен постоянно советоваться и прорабатывать это событие и строить не просто психологическую реабилитацию в стенах клиники. Это самое лёгкое. Всегда нужно понимать и готовить человека, что он будет делать потом, когда он придёт домой. Это важнейшая задача психолога».

Ранее Гамеева рассказала о роли семьи в процессе восстановления пациента после травмы. Поддержка близких способствует скорому выздоровлению.