Четыре пищевые добавки, которые нужно пить после 40 лет

С возрастом наши потребности в питательных веществах меняются, поэтому важно восполнять их дефицит и при помощи БАДов. Особенно важно получать достаточное количество витамина D, кальция, витамина В12, омега-3.

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Витамин D. Если вам больше 40 лет, то снижение уровня эстрогена будет затруднять усвоение витамина D организмом. Лучше всего ежегодно проверять его уровень и принимать при необходимости БАДы.

Кальций. После менопаузы у женщин повышается риск потери костной массы. Добавки с кальцием поддержат прочность скелета, снизят риск возникновения переломов. Об этом сказал Дрю Хемлер, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный диетолог, член Американской ассоциации агрономов и ортопедов. Предпочтительнее принимать цитрат кальция, так как он хорошо усваивается даже при пониженной кислотности желудка.

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Витамин В12. С возрастом способность организма усваивать этот витамин снижается. Также это может быть связано с приёмом определённых лекарств: например, ингибиторов протонной помпы, метформина, некоторых диуретиков.

Омега-3. Этот тип ненасыщенных жиров известен противовоспалительным действием. С годами у нас повышается риск развития хронических заболеваний, поэтому важно получать достаточное количество омега-3. Старайтесь для этого есть не менее двух порций жирной рыбы в неделю.

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