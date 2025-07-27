Как избавиться от отеков летом

В жаркое время года лимфа застаивается из-за снижения активности. В сочетании с неправильным питанием это может привести к отекам. Как справиться с этой проблемой, рассказала дерматолог и косметолог Галина Амосова.

Специалист порекомендовала страдающим от летних отеков людям заниматься плаванием, йогой, легкой гимнастикой и больше ходить пешком. Эти действия мягко стимулируют лимфоток, не перегружая организм. При этом важно помнить, что слишком интенсивные тренировки могут, наоборот, усилить отеки из-за накопления молочной кислоты.

Среди универсальных средств для поддержания тонуса сосудов дерматолог назвала контрастный душ и свободную одежду. Также она отметила, что летом можно носить компрессионное белье. Оно улучшает работу сосудов и предотвращает застой лимфы. Также не маловажен и правильный уход с использованием специальных средств. В их составе должны быть кофеин, троксерутин, экстракты конского каштана, арники и гинкго билоба, ментол и никотиновая кислота. Эти компоненты можно комбинировать.

Например, троксерутин с кофеином и ментолом снимут усталость ног, а кофеин, арника и гинкго подойдут для ухода за кожей вокруг глаз. Наносить средства нужно по направлению движения лимфы: на лице от центра к краям, на теле от конечностей к лимфоузлам.

Врач также посоветовала исключить из рациона соль, сахар и алкоголь и добавить продукты, богатые калием (бананы, шпинат), антиоксидантами (ягоды) и омега-3 (рыба, льняное масло). Это поможет нормализовать водно-солевой баланс и улучшить состояние лимфы. При этом ни в коем случае нельзя принимать мочегонные препараты без назначения врача. Это может привести к обезвоживанию и проблемам с почками и сердцем, пишет «Газета.Ru.

Ранее врач Зарема Тен назвала причиной отеков чрезмерное употребление жидкости перед сном. Кроме того, по словам специалиста, из-за употребления большого количества жидкости люди могут часто вставать в туалет ночью. Эти пробуждения нарушают структуру сна, из-за чего утром чувствуется усталость.