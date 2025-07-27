Пять самых полезных ягод лета

С середины июля начинается сезон ягод, и эксперты советуют обязательно включить их в рацион. По словам профессора Марины Мойсеяк, ягоды содержат витамины, клетчатку, антиоксиданты и другие полезные вещества, которые помогают укрепить здоровье, сообщает ТАСС.

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Морошка — дикая болотная ягода. Содержит витамины A, C, E, минералы (железо, кальций, калий, магний), поддерживает иммунитет, улучшает состояние кожи, помогает при простуде и полезна для сердца и сосудов. Голубика — лесная ягода, которую сейчас активно выращивают в садах. Она богата витаминами и минералами, особенно антоцианами — веществами, которые замедляют старение и защищают от рака. Голубика улучшает обмен веществ, зрение, память и помогает при гипертонии и диабете. Черника — часто путается с голубикой, но у неё тёмный сок. Эта ягода известна своей пользой для зрения, а также укрепляет сосуды и иммунитет.

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Малина — доступная и любимая многими ягода. Улучшает пищеварение, борется со старением, поддерживает работу сердца и обмен веществ. Ежевика — похожа на малину, но более плотная. Полезна для ЖКТ, костей, мозга и иммунитета, особенно при высоких физических нагрузках.

Все эти ягоды не только вкусны, но и приносят организму большую пользу.

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