Топ-10 лекарств, которые нарушают баланс веществ в организме

Из-за приёма некоторых лекарственных препаратов запасы питательных веществ могут истощиться. Вот каких медикаментов это касается.

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Ингибиторы протонной помпы (ИПП). Они могут привести к дефициту витамина В12, С, железа, кальция, магния, цинка.

Метформин. Его часто назначают при диабете 2 типа. Этот препарат способен снизить уровень витамина B12.

Статины. Они могут снижать уровень коэнзима Q10 (CoQ10). Чаще такое встречается у пожилых и при приёме высоких доз статинов.

Стероиды. Эти лекарства снижают усвоение кальция, витамина А, С, калия.

Аспирин. Исследования показали, что он снижает уровень витамина С, а длительный приём аспирина - уровень железа.

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Диуретики. При приёме петлевых диуретиков снижается уровень кальция, калия, магния, тиамина, а при приёме тиазидов - уровень цинка, магния, калия.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). У тех, кто их принимает, повышен риск развития дефицита цинка.

Актос (пиоглитазон). Приём тиазолидиндиона (ТЗД) может повысить вероятность переломов и снизить минеральную плотность костей.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Они приводят к истощению запасов витамина D и кальция.

Противозачаточные таблетки. Некоторые исследования связывают их приём со снижением уровня витаминов B6 и B12, магния, фолиевой кислоты. Но в целом результаты научных работ неоднозначны.

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