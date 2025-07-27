Названы витамины для женского здоровья

Женский организм нередко нуждается в поддержке, поэтому часто женщинам выписывают прием витаминов и макроэлементов.

Врач — акушер-гинеколог Идилия Орфанова отметила, что витамин А может быть полезным для женщины, поскольку он способствует регенерации клеток, замедляет процессы старения, улучшает зрение, а также положительно влияет на состояние кожи и волос.

Для поддержания иммунитета и борьбы с заболеваниями, по словам гинеколога, стоит принимать витамины С и D. Стоит обратить внимание на витамин Е. Он участвует в процессе овуляции и обеспечивает полноценное созревание яйцеклеток.

По мнению врача, важно добирать фолиевую кислоту (витамин В9). Ее дефицит может привести к порокам развития нервной трубки у плода.

При этом Орфанова рекомендовала обращаться за помощью к специалистам, которые смогут назначить нужные витамины, пишут Известия.

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