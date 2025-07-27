Как правильно мыться в душе летом

Для приема душа летом существует ряд правил, которые позволят избежать сухости, раздражения или повышенной чувствительности кожи, считает дерматолог Павел Ворожейкин. Он научил россиян правильно мыться в жару в разговоре с KP.RU.

Врач посоветовал принимать душ ежедневно, но не дважды в день, а лишь вечером. Исключениями из правила он назвал тяжелую физическую работу, спортивные тренировки и обильное потоотделение в течение дня. Чтобы избежать появления неприятного запаха наутро, он призвал использовать сразу после банных процедур антиперспирант, лучше роликовый и с нейтральным запахом.

Ворожейкин призвал воздержаться от частого использования геля для душа и полностью отказаться от антибактериального мыла. Для очищения кожи лучше подойдет очищающее масло для тела. Также, по словам дерматолога, людям без кератоза использовать мочалку стоит не чаще одного-двух раз в неделю.

«Я категорически против пилингов и скрабов. Если сравнивать пользу и вред от них, то вреда намного больше. Это и сухость, и шелушение, и раздражение кожи, иногда вплоть до микротравм», — подчеркнул он.

Ранее о том, что мыться надо один-два раз в день, заявила дерматолог Ирина Гостева. При этом она подчеркнула, что делать это необходимо ежедневно.