Лучший завтрак для предотвращения инсульта

Диетологи рекомендуют начинать день с чашки овсянки с ягодами и орехами. Эта комбинация поддержит здоровье кровеносных сосудов и артериальное давление, что играет главную роль в снижении риска возникновения инсульта.

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Вот несколько причин, почему стоит есть овсянку для защиты от инсульта.

Много калия. В овсе, миндале, грецких орехах, ягодах содержится большое количество этого вещества. Калий в том числе помогает снизить артериальное давление.

Много растворимой клетчатки. Овсянка может похвастаться высоким уровнем бета-глюкана. Это полезная для здоровья сердца клетчатка, которая помогает выводить холестерин из организма. В результате снижается уровень вредного холестерина, накапливается меньше атерогенных бляшек на стенках артерий, что снижает риск столкнуться с инсультом.

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Много антиоксидантов и других полезных для кровяного давления веществ. Этими веществами полны ягоды.

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