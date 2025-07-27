Какая еда содержит замедляющий старение спермидин

Ученые, изучающие процессы старения, постоянно ищут вещества, способные повлиять на наш организм. Врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о спермидине - перспективном антиэйдж-компоненте.

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"Это натуральное вещество, которое вырабатывается в организме и содержится в некоторых продуктах. Его уровень снижается с возрастом - и именно с этим может быть связано ускорение процессов старения. Ученые активно изучают потенциал спермидина, и находки впечатляют: от замедления старения до улучшения работы сердца, мозга и даже роста волос", - отметила доктор Павлова в своем Telegram-канале.

Она отметила несколько уже доказанных в исследованиях фактов о спермидине:

У животных это вещество продлевает жизнь и защищает клетки от старения.

У людей - его более высокий уровень связан с меньшим риском деменции, улучшением состояния сердца, лучшим восстановлением тканей, ростом волос и стабильностью ДНК.

Спермидин активирует клеточную "уборку" - процесс аутофагии, который помогает организму избавляться от поврежденных клеток.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature в прошлом году, говорится, что спермидин защищает нейроны и может улучшать память и когнитивные функции.

В другом крупном анализе, также опубликованном в Nature годом ранее, ученые подтвердили его потенциальную пользу для сердечно-сосудистой системы и метаболического здоровья.

Где взять спермидин?

Ростки пшеницы

Соя

Зрелые (выдержанные) сыры (типа пармезана)

Грибы

Горох и фасоль.