Можно ли стать выше во взрослом возрасте

Рост человека — это сложный процесс, зависящий от множества факторов. Ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Вячеслав Артищев рассказал, что главную роль здесь играет генетика.

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На 60–80% рост определяется наследственностью. Если родители высокие, с большой вероятностью и ребёнок унаследует их параметры. Однако даже с хорошей генетикой без гормонов не обойтись. Ключевой игрок — соматотропин (гормон роста), который стимулирует удлинение костей в детстве и подростковом возрасте. Также важны гормоны щитовидной железы (их дефицит в детстве может затормозить развитие), половые гормоны тестостерон и эстрогены (они ускоряют рост в пубертате, но затем «закрывают» зоны роста).

После 18–25 лет зоны роста в костях полностью окостеневают. Это означает, что удлинение костей уже невозможно — ни специальные упражнения, ни диеты, ни добавки не помогут подрасти.