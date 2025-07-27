Перечислены опасные для человека минералы

Вдыхание волокон минералов асбеста и эрионита приводит к раку легких и брюшной полости, а контакт с киноварью — к расстройствам нервной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Пермском Политехе (ПНИПУ).

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Кандидат технических наук Андрей Чухлов отметил, что драгоценные камни — это не только украшения, но и незаменимые материалы в высокотехнологичном производстве.

«Алмазы, благодаря рекордной твердости, применяются для решения самых сложных промышленных задач. Горный хрусталь используется в оптических и лазерных системах, а также в ультрафиолетовом оборудовании — из-за своей прозрачности и термостойкости. Резонаторы, входящие в состав микросхем смартфонов, компьютеров и GPS-устройств, создаются из кварца, а гранат задействуют в системах водоочистки» — объяснил эксперт ПНИПУ.

Ученый отметил, что в промышленности также важен циркон — минерал, способный выдерживать температуры до 2500 °С. Он используется в термостойких покрытиях для авиационных и энергетических турбин.

Однако, по словам эксперта, не все минералы так «безобидны». Одним из самых опасных для здоровья человека является крокидолит или голубой асбест. Он состоит из тончайших иглообразных волокон, которые при вдыхании проникают глубоко в легкие.

«Иглы остаются в тканях на десятилетия, вызывая хроническое воспаление. Со временем это приводит к необратимым последствиям: асбестозу (рубцеванию легких), мезотелиоме (агрессивному раку плевры) и другим онкологическим заболеваниям. При этом симптомы могут проявиться только через 20-40 лет после контакта», — уточнил Чухлов.

Опасность представляет и эрионит — природный цеолит, обладающий такой же волокнистой структурой. Его вдыхание вызывает редкие формы рака, в том числе брюшной полости.

«Киноварь — еще один коварный минерал. Ярко-красный сульфид ртути при окислении образует чрезвычайно токсичные соединения. Вдыхание или проглатывание микродоз метилртути способно вызвать тяжелые неврологические расстройства — от тремора и потери зрения до деменции», — рассказал эксперт ПНИПУ.

Отмечается, что исторически киноварь использовалась как пигмент для росписи фресок и нанесения татуировок. Долгое время люди не догадывались о том, что минерал несет смертельную угрозу.