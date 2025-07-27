Семь лекарств, которые нельзя смешивать с алкоголем

Если вы принимаете определённые лекарства, то лучше всего отказаться от алкоголя. Есть целый ряд побочных эффектов и симптомов, которые могут возникнуть при взаимодействии спиртных напитков с медикаментами.

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Обезболивающие. Из-за смешивания алкоголя с ацетаминофеном (тайленолом) и аспирином или ибупрофеном может возникнуть повреждение печени и желудочно-кишечное кровотечение. Об этом сказала Кэти Дубински, доктор фармацевтических наук, фармацевт, основатель и генеральный директор Vitalize.

Антидепрессанты. В некоторых случаях их совместный приём с алкоголем может усугубить симптомы депрессии, вызвать сонливость, ухудшить координацию. Относятся к таким препаратам селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН).

Антибиотики. Если их принимать вместе с алкоголем, могут возникнуть головная боль, приливы и тошнота.

Антипсихотики. Среди наиболее распространённых симптомов их сочетания со спиртным - затруднённое дыхание, низкое артериальное давление, обмороки, в тяжёлых случаях - кома или судороги.

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Лекарства от тревожности и седативные средства. В сочетании с бензодиазепинами (ксанакс и валиум) и снотворными (амбиен) алкоголь может вызвать сильную сонливость, затруднённое дыхание, потенциально опасный для жизни седативный эффект. Вы можете также утратить контроль над двигательными функциями, потерять память.

Лекарства от диабета. Их совместный приём с алкоголем повышает риск возникновения высокого или низкого уровня сахара в крови у людей с диабетом. Кроме того, в некоторых видах алкогольных напитков содержится много углеводов.

Разжижающие кровь препараты. Употребление алкоголя при их приёме может повысить вероятность образования тромбов или возникновения кровотечения.

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