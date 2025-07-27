Некоторые БАДы могут принести больше вреда, чем пользы. Например, это такие витамины, как Е, В6.

Витамин Е. Его приём в больших дозах может быть опасным, говорит Лиза Янг, доктор философии, зарегистрированный диетолог. Избыток витамина Е может нарушить свёртываемость крови и повысить риск возникновения некоторых видов инсульта. Безопаснее вместо приёма добавок получать этот витамин из еды.

Витамин B6 в высоких дозах. В больших дозах он может привести к повреждению нервов, онемению или покалыванию. В долгосрочной перспективе это негативно скажется на мозге.

Гинкго билоба. Исследования показывают, что он может быть неэффективен для предотвращения проблем с памятью или улучшения памяти у взрослых. Более того, это средство имеет такие побочные эффекты, как головные боли, головокружение и повышенный риск возникновения кровотечения, особенно если вы принимаете лекарства, разжижающие кровь.

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Добавки с высоким содержанием кофеина. Они могут вызвать у вас кратковременный стресс, а при длительном приёме - усилить тревожность, нарушить сон, ухудшить концентрацию.

Омега-6. Их приём может усилить дисбаланс омега-3 и омега-6, если только вы не компенсируете это достаточным количеством омега-3 жирных кислот. Потенциально это способно увеличить воспаление, связанное с головным мозгом.

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