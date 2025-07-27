Назван лучший напиток для снятия стресса

«Лунное молоко» - слегка подслащённый напиток, который набирает популярность. Он хорошо расслабляет и способствует качественному сну.

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«Лунное молоко» делают и тёплого молока (обычного или растительного) и смеси успокаивающих ингредиентов. Это ашваганда, женьшень, корица, куркума и мускатный орех.

Натуральное молоко - отличный выбор для расслабления, поскольку кальций, калий и магний в его составе способствуют спокойному сну. Об этом сказала Джессика Кординг, магистр наук, сертифицированный диетолог. Среди растительного молока тоже есть варианты с добавленным кальцием.

Ашваганда помогает в том числе снизить уровень стресса и подготовиться к спокойному сну.

Адаптогены (женьшень и родиола) улучшают адаптацию организма к стрессу. По данным некоторых исследований, они поддерживают здоровый уровень гормона стресса при постоянном употреблении в течение 60 дней или более.

Некоторые добавляют в «Лунное молоко» коллаген, так как он способствует непрерывному сну.

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Магний известен своей способностью улучшать сон. Исследования также показывают, что существует связь между здоровым сном и потреблением магния. Для добавления его в «Лунное молоко» используйте порошок глицината магния.

Наконец, в напиток вы можете добавить вишнёвый сок. Это природный источник мелатонина.

Кроме того, добавление в ваш вечерний ритуал расслабляющего напитка типа «Лунного молока» поможет организму связать его со сном.

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