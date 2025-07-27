Казалось бы, как пол человека может повлиять на качество сна? Но различия между мужчинами и женщинами в этом вопросе все же существуют. В чем они заключаются и как эффективно бороться с храпом и апноэ, "РГ" рассказала врач-сомнолог Дарья Лебедева.

Архитектура сна

Исследование, которое провели ученые из Мичигана, показало, что продолжительность сна у женщин больше, чем у мужчин, причем эта разница может составлять от 5 до 28 минут. Прекрасный пол быстрее засыпает и пребывает в фазе медленного сна дольше на 8 минут. Но в то же время женщины оценивают качество сна как более низкое, чем мужчины.

Этот факт можно объяснить несколькими причинами:

Изменения гормонального фона в период беременности, менструации, грудного вскармливания вызывают судороги, повышенную потливость и другие неприятные физические симптомы, влияющие на качество сна. До 50% женщин страдают синдромом беспокойных ног.

Эмоциональность. Прекрасный пол острее реагирует на текущие проблемы и склонен долго прокручивать в голове тревожные мысли, что ухудшает сон.

Активность мозга. У женщин чаще задействуются оба полушария мозга, что создает повышенную нагрузку и может негативно влиять на архитектуру сна.

Температура тела у женщин и мужчин в период сна в среднем отличается мало, но у прекрасного пола самые высокие показатели достигаются раньше, выработка мелатонина начинается быстрее и протекает более интенсивно.

У мужчин и женщин не совпадают циркадные ритмы. Среди сильного пола чаще встречаются "совы", в то время как среди прекрасной половины - "жаворонки". Такое различие можно объяснить социальными ролями. Именно женщинам приходится по утрам готовить для семьи завтрак, вечером - укладывать детей спать, выполнять домашнюю работу, что заставляет внутренние ритмы подстраиваться под образ жизни.

Мужчины чаще храпят

Действительно, сильный пол в 3 раза чаще страдает от храпа. Прежде всего, это связано с особенностями строения дыхательных путей. У мужчин широкая гортань и больше мягких тканей в области шеи. Еще одна причина - ожирение по верхнему типу, когда отложения формируются в верхней части туловища, в зоне живота, оказывая давление на внутренние органы. Женщин от храпа защищает прогестерон и другие половые гормоны, но после менопаузы различия между полами по этому показателю исчезают.

Причиной мужского храпа могут быть вредные привычки, а именно - злоупотребление алкоголем и курение. Спиртные напитки расслабляют мышцы верхних дыхательных путей, "обжигают" ткани, из-за чего отекает и воспаляется слизистая. Проблему усугубляют нарушения прикуса, эндокринные болезни. В частности, на фоне гипофункции щитовидной железы нередко появляется храп и апноэ (кратковременная остановка дыхания во время сна).

У человека с таким диагнозом из-за гипоксии страдает качество сна - он просыпается десятки или даже сотни раз за ночь от удушья. Симптоматика апноэ многогранна: возможно частое мочеиспускание, головные боли, гипертония, изжога, нарушение сердечного ритма. Постоянное ощущение сонливости в дневное время снижает реакцию и концентрацию. Человек может уснуть за рулем, на работе, что негативно влияет на продуктивность и может даже стоить жизни.

Нарушения сна: как лечить

Серьезные проблемы со сном встречаются как у женщин, так и у мужчин. В этом случае лучше не заниматься самолечением, а обращаться к специалисту. Он проведет диагностику, куда входит полисомнография или компьютерная сомнография, лабораторные методы исследования, тесты и опросники. На основании полученных результатов врач назначает лечение или направляет к другим узким специалистам.

Среди наиболее эффективных методов борьбы с храпом и апноэ - СИПАП-терапия. Она подразумевает применение маски и прибора, который во время сна считывает давление в верхних дыхательных путях и, как только показатели изменяются, подает воздух таким образом, чтобы храп и апноэ не возникли. Все это происходит бесшумно и комфортно. Используется при тяжелых формах апноэ сна.