Профессор объяснила, кому нужно и кому нельзя прививаться от гриппа

Профессор Ларина рассказала, кому нужно и кому нельзя прививаться от гриппа
Роспотребнадзор выпустил ежегодный документ о подготовке к следующему эпидемическому сезону, направленный на предотвращение широкого распространения в стране гриппа, ОРВИ и ковида. В числе прочих мер, в приказе, подписанном главой надзорной службы Анной Поповой, говорится, что для предотвращения эпидемии в регионах надо привить от гриппа минимум 60% населения. Как действовать, если человек хочет вакцинироваться, как готовиться к прививке, кому она нужна и кому нельзя ее делать? На эти вопросы "РГ" ответила завкафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор Вера Ларина.
"Для гриппа характерно массовое распространение. Важно помнить, что источником инфекции всегда является больной человек, выделяющий вирус, а восприимчивость к вирусу гриппа всеобщая. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний представляет собой контроль за факторами риска развития этих болезней, а от инфекционных заболеваний, в частности гриппа, защищает вакцинация, это так называемая специфическая профилактика", - объяснила профессор Ларина.
Кому надо прививаться?
Вакцинация против гриппа рекомендована всем людям, которые не имеют противопоказаний в предэпидемический период. Вовремя сделанная прививка повышает устойчивость организма человека к вирусам, поражающим дыхательные пути, во время наибольшей вероятности развития инфекции.
В первую очередь, прививка нужна людям с высоким риском развития гриппа и его осложнений, это:
- пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, особенно если они проживают не в домашних условиях, а в учреждениях социального обеспечения;
- пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с ожирением, с длительно протекающими заболеваниями бронхо-легочной системы, печени и почек, имеющие частые острые респираторные инфекции в анамнезе;
- беременные;
- работники медицинской сферы и сферы обслуживания.
Кому прививка противопоказана?
Перечень противопоказаний к иммунопрофилактике гриппа небольшой и включает в себя аллергические реакции на куриный белок и на другие составляющие части вакцины, а также текущее наличие симптомов и признаков острого респираторного заболевания (повышенная температура тела, слабость, утомляемость, кашель и др.).
Если человек перенес ОРВИ, или желудочно-кишечную инфекцию, или обострение хронического заболевания, вакцинироваться против гриппа возможно через 2-4 недели после полного восстановления.
Как правильно проводить прививку?
После проведения вакцинации медицинский персонал в обязательном порядке наблюдает за самочувствием и состоянием пациента в течение минимум 30 минут.
Какие меры, кроме прививки, нужны для защиты от гриппа и других респираторных инфекций?
Для повышения устойчивости организма человека к вирусам гриппа и другим инфекциям важно поддерживать иммунитет, а для этого нужны полноценный сон, регулярные прогулки, рациональное питание. Кроме того, если есть хронические заболевания, важно их не запускать, а следовать всем рекомендациям врача, выполнять назначения по лечению.