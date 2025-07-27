Профессор объяснила, кому нужно и кому нельзя прививаться от гриппа

Роспотребнадзор выпустил ежегодный документ о подготовке к следующему эпидемическому сезону, направленный на предотвращение широкого распространения в стране гриппа, ОРВИ и ковида. В числе прочих мер, в приказе, подписанном главой надзорной службы Анной Поповой, говорится, что для предотвращения эпидемии в регионах надо привить от гриппа минимум 60% населения. Как действовать, если человек хочет вакцинироваться, как готовиться к прививке, кому она нужна и кому нельзя ее делать? На эти вопросы "РГ" ответила завкафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор Вера Ларина.

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"Для гриппа характерно массовое распространение. Важно помнить, что источником инфекции всегда является больной человек, выделяющий вирус, а восприимчивость к вирусу гриппа всеобщая. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний представляет собой контроль за факторами риска развития этих болезней, а от инфекционных заболеваний, в частности гриппа, защищает вакцинация, это так называемая специфическая профилактика", - объяснила профессор Ларина.

Кому надо прививаться?

Вакцинация против гриппа рекомендована всем людям, которые не имеют противопоказаний в предэпидемический период. Вовремя сделанная прививка повышает устойчивость организма человека к вирусам, поражающим дыхательные пути, во время наибольшей вероятности развития инфекции.

В первую очередь, прививка нужна людям с высоким риском развития гриппа и его осложнений, это:

пожилые люди в возрасте 60 лет и старше, особенно если они проживают не в домашних условиях, а в учреждениях социального обеспечения;

пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с ожирением, с длительно протекающими заболеваниями бронхо-легочной системы, печени и почек, имеющие частые острые респираторные инфекции в анамнезе;

беременные;

работники медицинской сферы и сферы обслуживания.

Кому прививка противопоказана?

Перечень противопоказаний к иммунопрофилактике гриппа небольшой и включает в себя аллергические реакции на куриный белок и на другие составляющие части вакцины, а также текущее наличие симптомов и признаков острого респираторного заболевания (повышенная температура тела, слабость, утомляемость, кашель и др.).

Если человек перенес ОРВИ, или желудочно-кишечную инфекцию, или обострение хронического заболевания, вакцинироваться против гриппа возможно через 2-4 недели после полного восстановления.

Как правильно проводить прививку?

После проведения вакцинации медицинский персонал в обязательном порядке наблюдает за самочувствием и состоянием пациента в течение минимум 30 минут.

Какие меры, кроме прививки, нужны для защиты от гриппа и других респираторных инфекций?

Для повышения устойчивости организма человека к вирусам гриппа и другим инфекциям важно поддерживать иммунитет, а для этого нужны полноценный сон, регулярные прогулки, рациональное питание. Кроме того, если есть хронические заболевания, важно их не запускать, а следовать всем рекомендациям врача, выполнять назначения по лечению.