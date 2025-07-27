Чем полезен свекольный сок

Гипертонию (высокое кровяное давление) можно держать под контролем, если вести здоровый образ жизни. Диетологи рекомендуют вечером вместо бокала вина или стакана газировки пить свекольный сок. И вот чем он так полезен.

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Расслабляет кровеносные сосуды. В свекольном соке много пищевых нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота. Это вещество способствует расширению и расслаблению кровеносных сосудов, по словам Элизабет Харрис, магистра наук, зарегистрированного диетолога-нутрициолога, лицензированного диетолога-нутрициолога. Согласно результатам одного исследования, употребление от 70 до 250 мл (от ⅓ до 1 стакана) сока свёклы в сутки снижает систолическое артериальное давление у взрослых людей с гипертонией.

Балансирует уровень натрия в крови. При высоком кровяном давлении нужно сокращать потребление натрия и получать больше калия и магния. В одной чашке свекольного сока содержится около 6% от суточной нормы этих веществ.

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Уменьшает воспаление. Хроническое воспаление может вызвать гипертонию. К счастью, диета может помочь контролировать воспаление. В свекольном соке содержатся такие антиоксиданты, как беталаины и витамин С. Они уменьшают воспаление и поддерживают общее здоровье сердца.

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