Почему не стоит принимать антибиотики и ибупрофен в жару

Прием некоторых препаратов в сильную жару может привести к появлению сыпи, пузырей на коже и сильного загара. Список таких лекарств в беседе с «Газетой.Ru» перечислила дерматолог Анастасия Сырысева.

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По словам врача, это происходит из-за фотосенсибилизации — повышения чувствительности кожи к ультрафиолету. Некоторые лекарства вступают в химическую реакцию под лучами солнца, что приводит к повреждению клеток. К такому итогу может привести прием антибиотиков, противогрибковых и противовоспалительных препаратов (как ибупрофен), а также диоретиков, ретиноидов, противоопухолевых и иммуносупрессивных средств.

Медик заметила, что среди последствий приема данных препаратов могут быть сильные ожоги, отеки, а также аллергическая реакция в виде зуда, экземы и пятен на коже. Сырысева посоветовала внимательно изучать инструкции к медикаментам, обращая внимание на указанное в побочных эффектах повышение фоточувствительности.

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