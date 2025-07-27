Как орехи помогут вам прожить дольше

Пища, которую мы едим, может продлить жизнь. Например, орехи. Исследования показывают, что существует связь между этими продуктами и увеличением продолжительности жизни на 10 лет среди 40-летних.

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Вот какие преимущества для здоровья дают орехи.

Улучшение здоровья мозга. Исследования показывают, что орехи поддерживают здоровье мозга, а также могут предотвращать ухудшение когнитивных способностей, особенно у пожилых и у людей с повышенным риском развития деменции. Особенно полезны для ума грецкие орехи, так как они содержат альфа-линоленовую кислоту.

Поддержание здоровья сердца. Согласно результатам одного крупного исследования, богатый орехами рацион помогает снизить риск возникновения болезней сердца на 25%. Дело в том, что эти продукты содержат ненасыщенные жиры, полезную для сердца клетчатку, антиоксиданты, минералы, растительный белок.

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Защита от хронических заболеваний. Орехи входят в разные модели питания, связанные с продлением жизни. В том числе в средиземноморскую диету. Кроме того, регулярное употребление этих продуктов снижает риск смерти от диабета и рака. Результаты одного крупного исследования показали, что те, кто съедал около 30 г орехов в сутки, на 11% реже умирали от рака и на 22% реже по любой другой причине.

Сохранение мышечной массы. Выраженная потеря мышечной массы (саркопения) повышает риск падений и переломов. У пожилых это также увеличивает шансы на развитие инфекций, послеоперационных осложнений, смертности. Одно небольшое исследование продемонстрировало, что орехи помогают сохранить мышечную массу и защититься от саркопении.

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