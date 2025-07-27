Назван лучший углевод для поддержания здоровья кишечника

Нут назвали лучшим углеводом для поддержания здоровья кишечника
Некоторые углеводы полезны для пищеварительной системы. Один из примеров - нут.
Вот несколько факторов, за счёт которых нут улучшает здоровье кишечника.
Много клетчатки. Из половины стакана варёного нута вы получите 6 г клетчатки. При этом в нём содержится как нерастворимая, так и растворимая клетчатка. Нерастворимая увеличивает объём стула, способствует его прохождению через пищеварительную систему, защищает от запоров, а растворимая замедляет пищеварение и помогает организму усваивать питательные вещества.
Питание полезных бактерий в кишечнике. В нуте много резистентного крахмала, который помогает питать полезные бактерии в кишечнике, стимулирует производство короткоцепочечных жирных кислот.
Мощные антиоксиданты. Речь идёт о фенольных кислотах, способствующих здоровью кишечника. Исследования показывают, что они уменьшают воспаление, провоцирующее симптомы синдрома раздражённого кишечника (СРК), играют роль в развитии воспалительных заболеваний кишечника.
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