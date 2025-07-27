Как первая сигарета влияет на шанс умереть от рака

Вопрос о том, обратим ли вред, нанесенный курением, волнует многих. Исследователи заявили, что есть новости, касающиеся в том числе и пожилых курильщиков.

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Об этом пишет онкологический журнал JAMA Oncology. Выводы ученых прокомментировал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян.

Как пишет врач в своем телеграм-канале, специалисты изучили данные более 400 тысяч человек. За время работы, это порядка 18 лет, 10014 человек скончались от рака. Учитывая все обстоятельства, ученые заявили, что прогноз, касающийся продолжительности жизни у курильщиков, и риск развития рака связан с возрастом первой затяжки.

"У тех, кто впервые закурил в возрасте до десяти лет (как выяснилось, таких людей немало), риск смерти от рака был в четыре раза выше, чем среди некурящих", - пишет Марк Гадзиян, отмечая, что для начавших курить в возрасте 21 год и старше риск повышен примерно в 2,5 раза.

Вместе с тем работа показала, что бросившие курить в возрасте от 15 до 34 лет оказались вне риска. Даже 55-66-летние люди, у которых большой стаж курения, при немедленном отказе от сигарет "получали огромную выгоду для здоровья".