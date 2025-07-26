Врач рассказал, что нужно делать, чтобы снизить риск развития деменции

Только в половине случаев деменция бывает наследственным заболеванием. Нередко она становится следствием развития сахарного диабета, высокого давления и курения. Об этом рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова со ссылкой на исследование учёных из Университета Джонса Хопкинса.

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Так, по словам Павловой, в возрасте от 65 до 74 лет 44% всех случаев деменции можно было бы предотвратить. Для этого врач рекомендовала регулярно проверять давление и уровень глюкозы, а также - не курить. Кроме того, говорит она, важно больше двигаться, следить за весом и питанием, качественно и достаточно спать.