Эксперты рассказали о пользе употребления авокадо

Употребление авокадо вечером может положительно влиять на липидный обмен и здоровье сердца, особенно у людей с преддиабетом. К такому выводу пришли учёные из Иллинойсского технологического института в США. Результаты их исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition.

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В эксперименте приняли участие 27 взрослых с преддиабетом. В течение трёх вечеров они употребляли один из трёх вариантов перекусов: цельное авокадо, нежирные закуски с низким содержанием клетчатки, обработанные закуски с содержанием жиров и клетчатки, аналогичным авокадо.

Перекусы съедались между 20:00 и 21:00, после чего следовало 12-часовое голодание. На следующее утро участники получали стандартный завтрак, а учёные замеряли у них уровень холестерина, триглицеридов, глюкозы, инсулина и маркеров воспаления.

Оказалось, что после употребления авокадо уровень триглицеридов у участников был значительно ниже, чем после других закусок. Этот эффект усиливался после завтрака.

Работа опровергает стереотип о вреде вечерних перекусов. Если выбирать полезные продукты, такие как авокадо, они могут принести пользу, особенно людям с риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако учёные напоминают: для лучшего эффекта важны сбалансированное питание и физическая активность.