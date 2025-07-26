Фитнес-тренер дал советы по избавлению от пивного живота

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения и фитнес-тренер Александра Сулим дала советы по избавлению от пивного живота. Об этом сообщает NEWS.ru.

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По ее словам, нужно проводить комплекс мероприятий. «От диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату», — подчеркнула специалист.

Сулим также уточнила, что к наиболее эффективным упражнениям можно отнести берпи, скручивания тела, «альпинист», планку, приседания, вакуум и выпады с утяжелением.

«Также необходимо сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы», — добавила тренер.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ подтянуть форму за две недели Она предложила выполнять три упражнения: берпи с гантелями (3 подхода по 12 повторений), отжимания с отведением рук (3 подхода по 10 раз) и разгибания ног в полуприседе (3 подхода по 20 повторений).