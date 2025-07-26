Что опаснее для полости рта: кальян, сигареты или вейпы

Какой способ курения наносит наибольший вред полости рта? Стоматолог-хирург, пародонтолог, доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев объяснил, что каждый вид курения — кальян, сигареты или вейпы — опасен по-своему, но последствия могут быть катастрофическими, особенно для подростков.

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Использование вейпов приводит к нарушению микрофлоры рта, сухости, раздражению и повышает риск кариеса и болезней дёсен. Кроме того, возможны потеря вкусовой чувствительности, неприятный запах изо рта и даже предраковые состояния. Степень вреда зависит от стажа курения и индивидуальных особенностей организма.

По словам врача, кальян — это лидер по термическому воздействию и отравлению угарным газом. Один сеанс может нанести удар, сравнимый с выкуриванием множества сигарет. Сигареты являются «эталоном» канцерогенности из-за токсичных смол и табачного дыма, а вейпы создают питательную среду для бактерий, вызывают сухость во рту и повреждают эмаль из-за кислотности ароматизаторов.

Денис Моисеев добавил, что вейпы особенно опасны для подростков. У них эмаль зубов ещё не до конца сформирована, что делает её уязвимой к кислотным атакам. Гормональные изменения в пубертатном периоде и так повышают риск воспаления дёсен, а вейпинг усугубляет проблему. Если начать курить вейпы в 12-15 лет, к 30 годам можно столкнуться с тяжёлым пародонтитом, потерей зубов и даже предраковыми состояниями.

Эксперт подчеркнул, что любая форма курения разрушительно действует на здоровье полости рта, но вейпы, вопреки мифам о безопасности, несут особые риски, особенно для молодого поколения.