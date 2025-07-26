Как шаги влияют на здоровье

Она отметила, что эксперты проанализировали 57 исследований. Все они были посвящены влиянию ходьбы на здоровье.

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По их данным, 4000 шагов в день снижают смертность примерно на 36 % по сравнению с 2000.

Кроме того, ежедневные 7000 шагов уменьшают риски смерти от всех причин на 47 %, от болезней сердца на 47 %, от рака на 37 %, а также деменции на 38 %, сердечно-сосудистых заболеваний на 25 %, диабета второго типа на 14 % и рака на 6 %.

Ходьба от 10 000 и более шагов дополнительно снижает риск смерти от всех причин на 10 %.

Ученые уверены, что важна активность и регулярная нагрузка, а не определенные цифры. Особенно это касается пациентов с ожирением, метаболическим синдромом и диабетом 2-го типа.

Так, малоподвижные люди могут ставить реалистичные цели по шагам, но постепенно увеличивать их. Также стоит добавлять небольшие прогулки после обеда - до метро, остановки или магазина.