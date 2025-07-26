Почему у россиян растет интерес к нетрадиционной медицине

Интерес россиян к нетрадиционной медицине с начала 2025 года вырос на 25 процентов. Директор Клиники интегративной медицины, член коалиции здоровья БРИКС и Ассоциации заслуженных врачей Екатерина Трофимова рассказала «Вечерней Москве», какие способы «народного» лечения хороши, а какие лучше не практиковать.

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Сейчас и правда много нестандартных методов лечения. Например, могу подтвердить, что фелинотерапия (метод профилактики заболеваний, использующий общение с кошками. — «ВМ») — это не просто миф. Кошки действительно оказывают терапевтическое воздействие. К примеру, мурлыканье усатых — это звуковые волны определенной частоты, которые, как считается, способствуют выработке эндорфинов и укреплению иммунитета.

Работает еще медитация — практика, направленная на улучшение психического и физического благополучия путем концентрации внимания, дыхания и физических упражнений. Йога полезна для укрепления мышц, повышения гибкости и улучшения баланса.

Однако пациенты с определенными заболеваниями (например, остеопорозом) должны соблюдать осторожность при выполнении определенных поз.

В народной медицине категорически запрещено использовать едкие жидкости для закапывания в нос, проводить сомнительные процедуры «чистки печени» или детоксикации (например, при помощи соков, как учат нас делать некоторые блогеры), а также использовать керосин или спиртовые растворы для обработки слизистых оболочек.

Засуши листья

Береза — не просто символ нашей страны. Она с древних времен ценилась за свои полезные свойства. Например, сушеные березовые листья сохраняют свои лечебные свойства до 2 лет. Их можно заваривать для укрепления иммунитета, они помогают убить болезнетворные бактерии.

В лес пойду оздоровиться

Сторонники лечения березовыми бревнами утверждают, что дерево помогает вылечить многие заболевания, например боли в спине. Для проведения терапии возьмите небольшое бревнышко и подложите его под шею или спину. После полежите на бревне несколько минут. Врачи предупреждают, что любое улучшение состояния от такого лечения связано не иначе как с эффектом плацебо, но при этом они не отрицают, что процедура поможет улучшить кровообращение.

Холодком повеяло

Криотерапия основывается на кратковременном воздействии холода — температуры от –130° до –160° C — примерно на 2–3 минуты. Сеансы проходят в специальных криосаунах — высоких бочках, куда помещается все тело человека, кроме головы. Под воздействием низких температур сосуды сначала сужаются, а потом резко расширяются. Это может облегчить боль в мышцах и даже помогает в омоложении. Однако таким лечением нельзя увлекаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стану ежиком внезапно

Акупунктура — традиционный китайский метод лечения, включающий введение тонких игл в конкретные точки тела для стимуляции нервной системы и улучшения общего состояния здоровья. Научные исследования показывают, что акупунктура может быть эффективна при лечении боли, особенно хронической, мигреней, артрита и некоторых видов аллергии.

С пчелками дружить надо

Апитерапия предполагает лечение пчелами или пчелиными укусами. Например, сон на пчелиных ульях: специальная безопасная лежанка. Еще один вариант процедуры — пчелу сажают на тело человека и провоцируют ее укус. Этот метод может применяться для лечения некоторых заболеваний — артрита, остеохондроза, радикулита, заболеваний нервной системы... Конечно, он не подходит людям с аллергией на пчел.

В невесомости летаю

Флоатинг — плавание в соленой ванне также может помочь улучшить физическое и моральное состояние. Человек ложится с бассейн с очень соленой водой и буквально «левитирует» в пространстве, что способствует глубокому расслаблению и снятию стресса. Но стоит отметить: хотя флоатинг популярен среди сторонников альтернативной медицины, доказательная база его полезности еще не столь широка.

Волны организм подлечат

Светотерапия — метод лечения, использующий различные длины световых волн для воздействия на организм. Во время сеанса человек сидит перед устройством, которое излучает свет, напоминающий солнечный. Терапию могут назначить при заболеваниях кожи, но при этом она может быть опасна для людей, которые восприимчивы к свету.

Организм восстановить

Сегодня некоторые эксперты уверены, что терапия стволовыми клетками — инновационный метод лечения, основанный на способности стволовых клеток к самообновлению, который помогает восстановить поврежденные ткани и органы. Во время такой терапии человеку через катетер вливается донорская кровь со здоровыми стволовыми клетками. Такая процедура напоминает обычное переливание крови.

От мурлыки стало всем светлей

Погладить любимого питомца и излечиться от всех болезней во время «кошкотерапии», или фелинотерапии? Конечно, это так не работает. Но пушистик поможет расслабиться и снять стресс. Так, в некоторых клиниках альтернативной медицины клиенту предложат просто лечь, не двигаться, и дать котику «потоптаться» по себе.

Лечение ромашкой

Как отмечают многие специалисты, траволечение помогает избавиться от некоторых недугов. Так, некоторые растения содержат биологически активные вещества, которые могут оказывать терапевтическое действие. Например, ромашка обладает противовоспалительным и успокаивающим эффектом, а зверобой может использоваться при депрессии. Кроме того, считается, что при сильной простуде необходимо хорошенько пропариться березовым веником.

Как гулять с пользой:

Прогулки совершайте систематически, желательно каждый день.

Старайтесь проходить примерно 60–80 шагов за минуту. Самый легкий маршрут составит всего 500 метров.

Дыхание нужно сочетать с темпом и ритмом ходьбы. По ровному маршруту необходим один вдох на два шага. На четвертый шаг делается выдох.

Дышите равномерно и обязательно через нос.

На подъемах шаг должен быть короче, не рекомендуется разговаривать. Каждые пять-десять минут останавливайтесь для отдыха, даже если усталость совсем не чувствуется.

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