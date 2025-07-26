Названа худшая еда для поджелудочной

Порядка 15-20% людей погибают от острого или хронического панкреатита, причем цифры растут с каждым годом. Об этом рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Очень вредно для поджелудочной - есть на бегу и в стрессе.

"Поэтому рекомендую есть в спокойной обстановке, хорошо пережевывать пищу. Если же вы ощущаете гнев, с кем-то выясняете отношения, то лучше прием пищи пропустить, пообедать или поужинать, когда успокоитесь", - пишет Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Перегруз жирной пищи крайне негативно сказывается на поджелудочной. Плохо на нее влияют алкоголь и никотин.

"Особенно натощак или с жирной едой. С жирной пищей алкоголь крайне опасен. Например, пельмени и водка, шашлыки и пиво", - добавила врач, отметив, что все это, особенно курение, вызывает "самопереваривание железы", так как ее ферментативная активность резко возрастает.

Не менее опасно для организма сочетание жирного и холодной газировки.

"Это кола и бургер, например. Когда мы выпиваем холодный напиток, поступающая в организм пища быстрее проходит все этапы пищеварения. Это достаточно серьезная нагрузка на поджелудочную", - предупредила Диляра Лебедева.

Также стоит помнить, что встречающаяся у многих людей тяжесть после жирной еды - это совсем не норма, а своего рода симптом, указывающий на проблемы с желчным пузырем и поджелудочной.

Продукты с высоким содержанием сахара (йогурты с добавками, готовые каши, хлопья, печенье) также не пойдут на пользу железе. Это нагрузка, увеличивающая риск развития сахарного диабета.