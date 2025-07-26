Как недостаток сна влияет на работу сердца

Кардиологи объяснили, чем опасен сон длительностью менее 6 часов в сутки.

Сон – важный процесс, во время которого наш организм восстанавливается, а сердце получает возможность «перезагрузиться», отмечают специалисты Волгоградского кардиологического центра. Согласно научным исследованиям, недосыпы могут привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Во время сна уровень кортизола (гормона стресса) снижается, а уровень мелатонина (гормона сна) повышается. Нормальный уровень этих гормонов помогает поддерживать здоровое давление. Однако при недосыпе кортизола в организме становится больше, поэтому у людей, которые спят меньше 6 часов, повышается риск развития гипертонии.

Кроме того, из-за нерегулярного режима сна может нарушиться обмен веществ, что приводит к повышению веса и уровня холестерина. Эти факторы, в свою очередь, негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

Недостаток сна в большинстве случаев повышает тревожность и стресс, что также не лучшим образом влияет на сердце.