Как избавиться от пивного пуза

Доцент кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения, фитнес-тренер Александра Сулим рассказала россиянам, как им избавиться от абдоминального ожирения, которое также называют пивным животом.

В интервью изданию NEWS.ru она, в частности, заявила, что для этого необходимо соблюдать диету и заниматься спортом. При этом, по ее словам, тренировки без налаживания рациона питания приведут к обратному эффекту.

Пивной живот, пояснила специалист, обиходное название абдоминального ожирения, ассоциирующегося с неумеренным потреблением пива.

«Данный тип ожирения возникает не только у любителей пива, но и у лиц, не соблюдающих диету, – подчеркнула Сулим. – Избавление от «пивного живота» включает в себя комплекс мероприятий от диеты до занятий физическими упражнениями. Тренировки без соблюдения диеты могут привести к обратному результату».

При профиците калорий и физической активности, добавила тренер, происходит рост мышц и их увеличение в объёме. Поэтому здоровая пища должна содержать минимальное количество сахара, соли, белой муки и насыщенных жиров.

Сулим также посоветовала отдавать предпочтение овощам, несладким фруктам, ягодам, зелени, цельным злакам и постным сортам мяса, кисломолочным продуктам, а также рыбе. При этом пища, отметила она должна быть приготовлена на пару, в духовке, на гриле или отварена.

Необходимо, по её словам, сократить размер порций, подсчитывать калории, исключить поздние вечерние и ночные перекусы, употреблять достаточное количество воды, проводить разгрузочный день раз в неделю, тщательно пережевывать пищу и питаться четыре – шесть раз в день небольшими порциями по 250-300 граммов.

«Для достижения результата диету необходимо дополнить силовыми и кардио-тренировками, дыхательными упражнениями», – резюмировала фитнесс-тренер

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Сулим раскрыла главный стереотип о похудении.