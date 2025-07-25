Эксперт перечислил продукты, увеличивающие риск рака простаты

Координатор программы сестринского дела в колледже Анхангера Элисангела Биттенкур рассказала, какая еда увеличивает, а какая снижает риск рака простаты у мужчин. Эти продукты специалистка перечислила изданию Terra.

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«Диета, которая богата фруктами, овощами и продуктами с низким содержанием животных жиров, в сочетании с регулярными физическими упражнениями снижает риск развития рака простаты», — объяснила Биттенкур.

При этом красное мясо и жирные молочные продукты, напротив, повышают вероятность появления этого заболевания, предупредила Биттенкур. Кроме того, для профилактики данной патологии специалистка посоветовала мужчинам следить за весом.

Ранее онколог Питер Джонсон заявил, что рак простаты на начальной стадии зачастую не проявляет себя никакими симптомами. По его словам, чтобы выявить это заболевание, нужно регулярно обследоваться.