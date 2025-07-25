Эксперты сравнили воду и молоко в плане гидратации

Самый очевидный способ поддержания водного баланса – это простая вода. Однако, есть данные, указывающие на то, что молоко может быть более эффективным для восполнения жидкости. Эксперты сравнили воду и молоко в ракурсе более успешного «увлажнения» организма.

Есть исследования, подтверждающие преимущество молока в вопросах гидратации – но доказательств еще недостаточно. В одной из таких работ (The American Journal of Clinical Nutrition, 2016) ученые анализировали диурез после приема газированной и негазированной воды, жирного и обезжиренного молока, колы, спортивного напитка, кофе, пива, апельсинового сока, раствора для пероральной регидрации и чая. Согласно индексу гидратации напитков (BHI), на который опирались исследователи, молоко поддерживает баланс жидкости лучше, чем негазирвоанная вода. Вероятно, за счет макронутриентов и электролитов, которые есть в молочных продуктах.

Но, пока данных на эту тему мало, вода по-прежнему остается лучшим выбором для ежедневного употребления – так считает клинический диетолог высшей квалификации из Медицинского центра Университета Раша Кристин Густашоу.

Для спортсменов выбор молока может иметь особое значение. Обезжиренное молоко, как показало исследование 2016 года, проведенное при поддержке Национального совета по молочной промышленности Ирландии, восстанавливало водный баланс у спортсменов эффективнее, чем вода. Помимо восполнения жидкости, молоко запускает синтез мышечного белка и обеспечивает организм микронутриентами, поскольку во время тренировки спортсмен теряет жидкость и электролиты, такие как калий и натрий.

Клинический диетолог указывает, что есть рекомендованная норма употребления воды, но потребность может различаться в зависимости от возраста, активности, уровня глюкозы в крови, погоды и т.д. Кому-то требуется выпивать шесть стаканов жидкости в день, кому-то нужно больше. Так вот, минимум половина жидкости из этого объема должно поступать из воды, а остальное можно получить из других напитков.

Специалист отмечает: если выбирать молоко для восстановления водного баланса, следует помнить о его калорийности и содержании сахара. Даже обезжиренное молоко содержит 90 калорий на чашку.

Важным является не только сам напиток, но и режим питья. И вода, и молоко обеспечивают водный баланс, но следует помнить о режиме. Например, не рекомендуется употреблять всю дневную норму жидкости за раз – следует соблюдать цикл употребления жидкости в течение дня. Нужно обращать внимание на самочувствие: головная боль, жажда, сухость во рту, темный цвет мочи, сухая кожа – это признаки обезвоживания.